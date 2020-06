Presa spaniola: Neymar le-ar fi spus coechipierilor sai de la PSG ca vrea sa revina la FC Barcelona

Ziare.

"Vreau sa merg la FC Barcelona", le-ar fi spus Neymar coechipierilor sai de la PSG in aceasta perioada de izolare.Potrivit Mundo Deportivo, "dorinta" atacantului brazilian sa revina la echipa catalana este inca "intacta", la trei dupa ce a plecat.Neymar are contract cu PSG pana in 2022.In vara trecuta a fost o adevarata telenovela privind intoarcerea lui Neymar la Barcelona si afacerea a fost foarte aproape sa fie perfectata. Insa parizienii nu au acceptat propunerea Barcelonei, adica 130 de milioane de euro, plus Ivan Rakitic, Jean-Clair Todibo si Ousmane Dembele, relateaza si Digisport. De aceasta data insa Neymar este mai optimist. In aceasta vara, starul brazilian intra in ultimii doi ani de contract cu PSG. Astfel, potrivit sursei citate, FIFA poate stabili deja un pret maximal bazat pe salariul sau si pe costurile transferului sau din acest moment, potrivit articolului 17 din regulament.