Neymar a facut spectacol in America de Sud. A dat 3 goluri pentru Brazilia

Neymar a inscris in minutele 28, 83 si 90, primele doua goluri fiind din penalti.Pentru Brazilia a mai punctat Richarlison (64), iar pentru Peru au inscris Carrillo (6) si Tapia (59).Neymar l-a depasit pe Ronaldo in topul marcatorilor pentru Brazilia, el avand 64 de goluri in 103 meciuri , in timp ce fostul atacant a marcat de 62 de ori in 98 de meciuri.Tot in preliminariile CM, zona Americii de Sud, Argentina a dispus de Bolivia, scor 2-1, Ecuador de Uruguay, scor 4-2, Paraguay a invins Venezuela, scor 1-0, iar Columbia si Chile au remizat, scor 2-2.