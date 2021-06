Neymar, omul meciului pentru Brazilia in preliminariile pentru Campionatul Mondial VIDEO

La Porto Alegre, Richarlison a deschis scorul in minutul 64 dupa o pasa primita de la vedeta echipei, Neymar , atacantul lui PSG marcand cel de-al doilea gol in minutele de prelungire ale meciului (90+4) din penalty.Brazilia s-a detasat, dupa acest succes, in fruntea clasamentului, avand 15 puncte, pe locul 2 fiind Argentina cu 11 puncte.Marti, la Asuncion, Brazilia va evolua impotriva Paraguay care joi a remizat (0-0) cu Uruguay.Sursa video: Youtube / Blitz Football