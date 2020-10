Neymar, cel mai bun marcator din istoria Braziliei, dupa ce l-a depasit pe Ronaldo. " Este si arcul, dar si sagetile"

"Fiecare generatie are valorile ei. Au fost Ronaldo << Fenomeno >>, Rivaldo, Romario, Bebeto. Este nedrept sa facem comparatii. Ce pot spune este ca Neymar are aceasta imprevizibilitate, este si arcul dar si sagetile. Este un jucator care paseaza si finalizeaza. Este tot mai bun, are o maturitate tot mai mare. Este creativ, dribleaza si sa dezechilibreze apararea adversa este caracteristica lui", a declarat Tite.Dupa ce a marcat primul gol, Neymar i-a adus un omagiu lui Ronaldo, aratandu-si dintii din fata si formand cu mainile numarul 9, purtat de fostul fotbalist.Neymar a marcat de trei ori in victoria Braziliei in meciul cu Peru, scor 4-2, de miercuri, din preliminariile Cupei Mondiale din 2022.Neymar a inscris in minutele 28, 83 si 90, primele doua goluri fiind din penalti.Pentru Brazilia a mai punctat Richarlison (64), iar pentru Peru au inscris Carrillo (6) si Tapia (59).Neymar l-a depasit pe Ronaldo in topul marcatorilor pentru Brazilia, el avand 64 de goluri in 103 meciuri , in timp ce fostul atacant a marcat de 62 de ori in 98 de meciuri.Primul loc este ocupat de Pele, cu 77 de goluri in 92 de meciuri.