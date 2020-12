Nu-i pasa de nimic. Neymar, petrecere secreta cu 500 de participanti in plina pandemie

Petrecerea, la care ar participa 500 de persoane, ar fi inceput vineri si ar urma sa dureze cinci zile. Singura regula impusa invitatilor ar fi sa nu foloseasca telefoanele, pentru a nu publica imagini si informatii pe retelele de socializare.O discoteca ar fi fost creata in subsolul cu pereti antifonati al vilei fotbalistului formatiei PSG , pentru ca zgomotul sa nu ajunga la vecini.Sambata, mai multe publicatii braziliene au scris despre petrecerea lui Neymar, iar informatiile au produs un val de indignare pe retelele de socializare, in conditiile agravarii raspandirii coronavirusului in ultimele saptamani, in statul sud-american.Brazilia este pe locul 3 in lume intre tarile cel mai afectate de pandemie, cu aproape 7,5 milioane de infectari si cu peste 190.000 de decese.Cresterea rapida in ultimele saptamani atat a cazurilor de infectare, cat si a deceselor a determinat mai multe state si municipalitati braziliene sa inaspreasca din nou masurile de distantare fizica pentru acest sfarsit de an, asa cum este situatia in Sao Paulo si Rio de Janeiro, regiunile cel mai afectate din tara.