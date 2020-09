Lotul Braziliei pentru preliminariile CM-2022 din octombrie: Neymar si Thiago Silva convocati

Jucatorii convocati sunt:Portari: Alisson (Liverpool), Santos (Athletico Paranaense), Weverton (Palmeiras).Fundasi: Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Felipe et Renan Lodi (Atletico de Madrid), Danilo ( Juventus Torino ), Gabriel Menino (Palmeiras), Alex Telles ( FC Porto), Rodrigo Caio (Flamengo).Mijlocasi: Casemiro ( Real Madrid ), Fabinho (Liverpool), Coutinho (FC Barcelona ), Bruno Guimaraes (Lyon), Everton Ribeiro (Flamengo), Douglas Luiz (Aston Villa), Neymar (PSG), Everton (Benfica).Atacanti: Firmino (Liverpool), Richarlison (Everton), Gabriel Jesus ( Manchester City ), Rodrygo (Real Madrid).Brazilia va evolua cu Bolivia, la Sao Paulo, in 9 octombrie, iar apoi cu Peru, la Lima, in 13 octombrie.