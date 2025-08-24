Ghinioanele se țin lanț de Neymar. Ce s-a întâmplat după umilința din campionat

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 24 August 2025, ora 19:14
136 citiri
Ghinioanele se țin lanț de Neymar. Ce s-a întâmplat după umilința din campionat
Neymar FOTO X @TouchlineX

Accidentat la coapsă în timpul antrenamentului de joi al echipei Santos, Neymar riscă să rateze convocarea la naționala Braziliei pentru meciurile din septembrie.

Absent din selecția braziliană din octombrie 2023, numărul 10 al echipei Santos a fost convocat de Carlo Ancelotti în lotul preliminar al Braziliei.

Dar, presa braziliană relatează că jucătorul a simțit o durere la coapsă joi, la antrenament.

Vineri și sâmbătă, căpitanul echipei Santos a fost menajat, iar clubul ar fi informat federația despre detectarea unui edem la coapsa jucătorului în vârstă de 33 de ani.

Ancelotti va anunța lista finală luni. Brazilia va înfrunta Chile pe 4 septembrie și Bolivia pe 9 septembrie.

Clubul lui Neymar intenționează să-l menajeze la începutul săptămânii viitoare, pentru o eventuală revenire în competiție weekendul viitor împotriva lui Fluminense, în funcție de rezultatele examenelor medicale.

Accidentarea lui Neymar vine după cea mai mare umilință din cariera de jucător, 0-6 în campionat cu Vasco da Gama.

