Ghinioanele se țin scai de Neymar: fotbalistul de 33 de ani trece prin momente dificile

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 10:05
197 citiri
Neymar FOTO X @TouchlineX

Accidentat joi în timpul unui antrenament, Neymar a fost supus unor teste care au confirmat o leziune de gradul 2 la mușchiul femural al coapsei drepte.

Potrivit site-ului Diario do Peixe, numărul 10 al echipei Santos nu ar trebui să mai joace până la sfârșitul sezonului, adică până la finalul anului.

Este a treia accidentare musculară suferită de numărul 10 de la revenirea sa, la sfârșitul lunii ianuarie. Problemele fizice l-au împiedicat până acum să fie convocat de Carlo Ancelotti, care dorește un „Neymar 100% apt fizic”.

În total, de la revenirea sa la Peixe, el a disputat doar 21 de meciuri în toate competițiile, marcând 6 goluri și oferind 3 pase decisive.

Contractul său expirând la sfârșitul lunii decembrie, Neymar nu este sigur că va disputa un al 22-lea meci cu Santos FC.

