Clipe dramatice pentru brazilianul Neymar: ”Mi-e rușine”

Neymar a suferit duminică cea mai dură înfrângere din cariera sa, după ce Santos a pierdut, scor 0-6, pe teren propriu, cu Vasco de Gama. Philippe Coutinho, care a marcat de două ori, a încercat să-şi consoleze compatriotul, dar fără succes.

La fluierul final, numărul 10 a stat mult timp pe teren, plângând în hohote, marcat de această înfrângere care a împins Santos mai aproape de zona de retrogradare. Numeroşi coechipieri şi membri ai staff-ului s-au apropiat de el pentru a încerca să-l liniştească, dar Neymar era pur şi simplu de neconsolat.

"Chiar am fost de rahat. A fost o ruşine. Fanii au dreptul astăzi să insulte şi să înjure oamenii. Asta este acceptabil. Mi-e ruşine. Nu am mai trăit aşa ceva în viaţa mea", a declarat el ulterior presei braziliene.

Până acum, Santos nu primise niciodată şase goluri acasă, iar Neymar nu pierduse niciodată la mai mult de patru goluri diferenţă. Cea mai recentă înfrângere de o asemenea amploare a fost în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor dintre PSG şi Barcelona, în 2017 (4-0). În manşa retur, el a avut o contribuţie majoră la revenirea Barcelonei (6-1).

Înfrângerea nu a fost lipsită de consecinţe pentru Santos, care şi-a demis antrenorul Cleber Xavier imediat după fluierul final.

Neymar, la rândul său, nu a reuşit să impresioneze de la revenirea în ţara sa natală. Afectat de o accidentare la tendon între sfârşitul lunii martie şi sfârşitul lunii mai, mijlocaşul de 33 de ani a jucat doar 11 meciuri în campionat, marcând trei goluri.

