E oficial! Prima imagine cu Neymar la noua echipă FOTO

Atacantul brazilian Neymar s-a despărţit de echipa franceză de fotbal Paris Saint-Germain şi îşi va continua cariera în Arabia Saudită, la formaţia Al-Hilal, cu care a semnat un contract pe două sezoane, au anunţat marţi cele două cluburi, citate de AFP.

"Paris Saint-Germain îi mulţumeşte lui Neymar Jr, o legendă a clubului", scrie campioana en titre a Franţei într-un comunicat postat pe site-ul său oficial, în care confirmă plecarea starului sud-american.

"Este întotdeauna dificil să-i spui la revedere unui jucător atât de excepţional precum Neymar, unul dintre cei mai buni din lume. În şase sezoane în capitală, internaţionalul brazilian a marcat istoria clubului", subliniază PSG, reamintind că Neymar a marcat 118 goluri în 173 de meciuri disputate pentru gruparea de pe Parc des Princes.

OFFICIAL: Neymar has sealed his move to Saudi Pro League side Al-Hilal 🇧🇷 pic.twitter.com/xyStWLPERF