”Ești nebun?” Cum a reacționat Neymar la adresa jucătorului lui Bayern eliminat după un fault la Messi VIDEO

Paris Saint-Germain a fost învinsă de Bayern Munich cu scorul de 1-0 (0-0), marţi seara, chiar pe stadionul Parc des Princes, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal. Manşa secundă va avea loc la Munchen, pe 8 martie.

Bavarezii au făcut diferenţa prin golul înscris de francezul Kingsley Coman, un produs al academiei lui PSG, cu un şut din careu, o vină la gol având şi portarul Gianluigi Donnarumma, care a lăsat mingea să treacă pe sub el (53). Coman a marcat la meciul său cu numărul 50 în Champions League.

Coman a fost cel care a marcat şi golul prin care Bayern a câştigat finala Ligii Campionilor din 2020, cu PSG, la Lisabona.

Bayern a dominat cea mai mare parte a jocului şi a mai avut ocazii bune de gol prin Kimmich şi Choupo-Moting, dar Donnarumma şi-a răscumpărat din vina de la gol, respingând în bară şutul camerunezului.

PSG, care la pauză nu avea niciun şut pe poartă, a reuşit un forcing pe finalul partidei, însă golul marcat de Kylian Mbappe (82) a fost anulat pentru ofsaid la Nuno Mendes. Mbappe a avut o ocazie bună şi în min. 74, însă nu a reuşit să îl învingă pe Sommer.

Messi (85) şi Vitinha (86) au ratat şi ei, iar campioana Franţei a pierdut, deşi Bayern a încheiat meciul în zece oameni, Benjamin Pavard fiind eliminat (90+2) pentru fault la Messi.

La eliminarea lui Pavard, brazilianul Neymar a sărit în apărarea coechipierului său. ”Ești nebun?” pare să-i fi transmis Neymar lui Pavard în timp ce acesta părăsea terenul.

Neymar calling pavard crazy for trying to break messi’s leg 😭😭he’s so real pic.twitter.com/yIgFia2fjB