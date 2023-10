Golul cu care Neymar a spart gheața în Iran, în Liga Campionilor VIDEO

Starul brazilian Neymar a marcat primul său gol pentru echipa saudită Al-Hilal, în partida câştigată cu scorul de 3-0 în faţa iranienilor de la Nassaji Mazandaran, marţi, la Teheran, în cadrul Ligii Campionilor Asiei la fotbal, informează AFP.

Fostul atacant al formaţiei Paris Saint-Germain, recrutat de clubul saudit în luna august, în schimbul sumei de 90 de milioane de euro, a marcat al doilea gol meciului de pe stadionul Azadi, în minutul 58, în urma unui şut cu piciorul stâng.

Aceasta este prima reuşită a lui Neymar în cinci meciuri disputate sub culorile noii sale formaţii.

Al-Hilal a deschis scorul în minutul 18, prin sârbul Aleksandar Mitrovic, fostul atacant al echipei engleze Fulham, înainte ca Neymar să dubleze avantajul oaspeţilor. Rezultatul final a fost stabilit de rezerva Saleh Al-Shehri, în timpul adiţional.

NEYMAR SCORES HIS FIRST EVER GOAL FOR AL HILAL!!!!!!

