Surpriza vieții! Ce copii au primit mesaje de felicitare de ziua lor de la Messi, Ronaldo și Neymar VIDEO

Doi copii au fost cu adevărat răsfățați de ziua lor. Ei au primit mesaje de felicitare de la Neymar, Messi și Cristiano Ronaldo.

Cel care a pus la cale surpriza este fostul atacant brazilian Hulk. Acesta are doi băieți născuți în aceeași zi, 20 iulie, dar la doi ani distanță.

Hulk s-a gândit să apeleze la cele trei vedete ale fotbalului pentru a le face un cadou cu adevărat special.

”Nu și-au dorit vreun cadou scump, au vrut doar să le fac o surpriză. Și pentru că sunt pasionați de fotbal, am știut exact ce și-ar dori,” a spus atacantul brazilian.

Hulk had Neymar, Messi and Ronaldo wish his sons a happy birthday ❤️

What a moment!

(via hulkparaiba/Instagram) pic.twitter.com/gw6kxIDz7j