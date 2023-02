Neymar, cu ochii în lacrimi după o accidentare gravă. Brazilianul a fost scos pe targă de pe teren VIDEO

Atacantul brazilian Neymar, accidentat la glezna dreaptă, a părăsit terenul pe targă, cu ochii în lacrimi, în meciul de duminică PSG - Lille, câştigat cu 4-3 de gazde, în etapa a 24-a a campionatului de fotbal al Franţei, informează AFP.

Neymar, care a marcat un gol în prima repriză, a fost înlocuit în minutul 51. Brazilianul s-a accidentat cu ceva mai mult de două săptămâni înaintea partidei cu Bayern, de la Munchen, din returul optimilor de finală ale Ligii Campionilor. În tur, parizienii au fost învinşi acasă de bavarezi cu 1-0.

PSG a condus-o pe Lille cu 2-0 după golurile lui Kylian Mbappe (minutul 11) şi Neymar (17). Lille a marcat prin Bafode Diakite (24), Jonathan David (58 - penalty) şi Jonathan Bamba (69). Echipa antrenată de Christophe Galtier părea că se îndreaptă spre a patra înfrângere consecutivă în toate competiţiile, însă Mbappe a egalat în minutul 87, iar Lionel Messi a transformat o lovitură liberă în minutul 90+5.

Rezultate:

vineri

Auxerre - Olympique Lyon 2-1

Au marcat: Perrin (51 - penalty), Rocha (53), respectiv Dembele (36)

sâmbătă

Nice - Reims 0-0

Strasbourg - Angers 2-1

Au marcat: Diallo (14, 43), respectiv Bentaleb (74 - penalty)

duminică

PSG - Lille 4-3

Au marcat: Kylian Mbappe (11, 87), Neymar (17), Messi (90+5), respectiv Diakite (24), David (58 - penalty), Bamba (69)

Celelalte meciuri ale etapei au loc duminică.

În clasament, PSG, cu 57 de puncte după 24 de jocuri, este urmată de Olympique Marseille, 49 p (23 j), AS Monaco, 47 p (23 j), Lens, 46 p (23 j), Lille, 41 p (24 j) etc. Auxerre, echipa portarului român Ionuţ Radu, este pe locul 19, penultimul, cu 18 puncte după 24 de jocuri.

