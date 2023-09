Neymar și declarația care îi va enerva pe francezi. Ce a spus superstarul brazilian

Brazilianul Neymar a declarat că liga saudită, în care evoluează din august, este "poate mai bună decât Ligue 1", informează L’Equipe.

"Fotbalul este acelaşi acolo, mingea este rotundă, ca peste tot. Având în vedere numele mari care alcătuiesc această ligă, este posibil ca acest campionat să fie mai bun decât Ligue 1. Antrenamentele sunt intense. Sunt înfometat de titluri şi vreau să câştig cu Al-Hilal. Pentru mine, nu se schimbă nimic şi nu contează ce spun oamenii. Spuneau că L1 este slabă, dar acolo am suferit cel mai mult. (Râde.) Va fi un campionat interesant şi sunt sigur că veţi fi cu ochii pe el. Nu-mi va fi greu să mă adaptez. Nu vorbesc araba, dar după 5 sau 6 ani în Franţa, franceza mea era praf. Nu va fi diferit. Sunt fericit să descopăr o nouă cultură şi am fost foarte bine primit de o ţară întreagă. Sunt mulţumit de alegerea mea şi de viitorul pe care îl am în faţa mea”, a spus Neymar.

Starul brazilian a semnat luna trecută un contract pe două sezoane cu Al-Hilal.

