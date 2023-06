Ce spune Neymar despre plecarea lui Messi la Inter Miami

Atacantul brazilian Neymar, în vârstă de 31 de ani, se află de câteva zile la Miami, unde asistă la finala campionatului nord-american de baschet (NBA) dintre Miami Heat şi Denver Nuggets. El a spus că ştia că Lionel Messi va semna cu Inter Miami.

"Messi este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, este un cadou fotbalistic pentru mine. Am avut norocul de a-l întâlni, de a juca cu el şi am devenit prieteni. Aşa că ştiam deja că va veni aici, am vorbit despre asta", a spus jucătorul parizian, conform lefigaro.fr.

"I-am spus că va fi foarte fericit datorită oraşului, stilului de viaţă şi oportunităţii de a juca şi de a trăi în Miami. Sunt sigur că Leo va schimba MLS. Cred că liga va câştiga în popularitate. Toată lumea va trebui să se bucure să-l vadă jucând pentru că, din păcate, totul trebuie să se încheie. Va fi foarte tare", a mai spus el.

Toate acestea fără a omite să precizeze că este "trist să-l vadă plecând".

Ney,mar, care a jucat deja alături de campionul mondial în vârstă de 35 de ani la Barça (2013-17), a făcut eforturi mari pentru a încuraja sosirea lui Messi la Paris în 2021. Contractul lui Neymar cu Parisul este valabil până în 2027.