Neymar, după șase ani la Paris: "Eu și Messi am trăit infernul la PSG"

Vedeta braziliană Neymar a afirmat că alături de coechipierul şi prietenul său Lionel Messi au "trăit infernul" la PSG, club pe care ambii l-au părăsit în această vară, informează AFP.

Decarul naţionalei Braziliei, plecat în Arabia Saudită, a afirmat că în primul rând este "foarte bucuros" că Messi a ajuns la Inter Miami, în Statele Unite, şi a câştigat şi Cupa Mondială 2022 cu Argentina.

Dar, a adăugat el într-un interviu difuzat duminică de postul brazilian de televiziune Globo, "Messi a trăit cele două părţi ale medaliei".

"El a fost în paradis cu Argentina, a câştigat tot în aceşti ultimi ani, iar cu Paris a trăit infernul, noi am trăit infernul, el şi cu mine", a declarat "Ney" (31 ani), care s-a aflat şase sezoane sub culorile clubului parizian, cu care a cucerit cinci titluri de campion al Franţei, dar a îndurat adesea, ca şi Messi, huiduielile publicului de pe Parc des Princes.

"Am fost foarte frustraţi, pentru că nu am eram acolo pentru asta, ci pentru a da tot cea aveam mai bun, pentru a fi campioni. De aceea am venit să jucăm împreună, am fost împreună pentru a scrie istorie", a justificat Neymar, care a fost coechipier cu Messi la Barcelona.

"Dar din păcate, noi nu am reuşit", a regretat el.

Paris Saint-Germain, în ciuda sumelor investite de proprietarul qatarian şi salariile oferite lui Messi şi Neymar, nu a reuşit să-şi atingă obiectivul, acela de a câştiga Liga Campionilor.

Neymar a semnat un contract pe doi ani cu Al-Hilal, pentru suma de aproape 100 milioane euro.

