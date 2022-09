Neymar, scandal cu un arbitru german în Champions League. "Lipsă de respect"

Atacantul brazilian Neymar a afirmat că arbitrul meciului cu Maccabi Haifa a dat dovadă de lipsă de respect, după ce i-a acordat cartonaşul galben pentru modul în care a sărbătorit golul marcat în minutul 86 al meciului câştigat de PSG, scor 3-1, în Liga Campionilor.

Aşa cum obişnuieşte de la începutul sezonului, după ce a marcat, Neymar a făcut o grimasă, a scos limba, în timp ce şi-a pus degetele la tâmple şi dădea din mâini.

Pe contul său de Twitter, internaţionalul brazilian l-a criticat pe arbitrul Daniel Siebert, spunând că a dat dovadă de "lipsă de respect". "Astfel de lucruri nu trebuie să se întâmple. Am primit cartonaşul galben degeaba şi mă afectează", a scris Neymar pe Twitter.

If celebrating a goal like that is a bookable offence, then the game is gone#liberaacomemoracaoDanielSiebert pic.twitter.com/cssMcCQEdt