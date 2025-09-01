Primele contre între Neymar și selecționerul Ancelotti. Brazilianul a fost lăsat în afara lotului

Autor: Teodor Serban
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 18:24
293 citiri
Primele contre între Neymar și selecționerul Ancelotti. Brazilianul a fost lăsat în afara lotului
Neymar FOTO X @brfootball

Fotbalistul Neymar l-a contrazis duminică pe selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti, asigurând că absența sa de la meciurile Selecao de luna aceasta s-a datorat unei decizii tehnice și nu unor probleme fizice, așa cum declarase antrenorul, relatează AFP.

”Am avut o umflătură la mușchiul aductor. A fost inconfortabil, dar nimic grav, chiar am jucat astăzi (duminică, n. red). Împotriva lui Bahia nu aveam cum să joc (suspendare). Așa că au preferat să mă scutească de antrenamente ca să mă pot recupera”, a explicat starul brazilian după ce echipa lui, Santos, a remizat acasă cu Fluminense (0-0).

”Cred că am fost lăsat în afara (lotului) din motive tehnice, cred că nu are nicio legătură cu condiția mea fizică”, a adăugat jucătorul în vârstă de 33 de ani, precizând totodată că respectă decizia antrenorului.

Absența celui mai bun marcator din istoria Selecao (79 de goluri în 128 de meciuri) de la ultimele două meciuri de calificare pentru Cupa Mondială din 2026 a fost relativizată de tehnicianul italian.

”Pe Neymar nu era nevoie să-l testăm. Toată lumea îl cunoaște. Ca și alții, el trebuie să ajungă într-o bună condiție fizică pentru a ajuta echipa națională să dea tot ce are mai bun la Cupa Mondială”, a spus Ancelotti după ce a dezvăluit lista jucătorilor.

Deja calificată la CM 2026, Brazilia va întâlni în ultimele două meciuri din preliminarii Chile pe 4 septembrie, pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, și Bolivia, cinci zile mai târziu, în deplasare, la 4.150 metri altitudine.

Ultima dată când Neymar a purtat tricoul verde și galben a fost în octombrie 2023, când a suferit o accidentare gravă la genunchi într-un meci împotriva Uruguayului, la Montevideo.

Neymar fusese convocat de predecesorul lui Ancelotti, Dorival Junior, pentru meciurile din martie (victorie cu 2-1 împotriva Columbiei și înfrângere cu 1-4 împotriva Argentinei), însă a fost nevoit să declare forfait din cauza unei accidentări la coapsă.

În iunie el și-a prelungit până la sfârșitul anului contractul cu Santos, clubul la care a debutat și la care a revenit la sfârșitul lunii ianuarie.

Victima unor accidentări în primele luni, Neymar a jucat în opt din ultimele nouă meciuri ale lui Santos, ratând doar meciul de weekendul trecut împotriva formației Bahia din cauza suspendării.

Fostul președinte brazilian, Jair Bolsonaro, judecat pentru tentativă de lovitură de stat, nu vrea să mănânce și are crize de vărsături
Fostul președinte brazilian, Jair Bolsonaro, judecat pentru tentativă de lovitură de stat, nu vrea să mănânce și are crize de vărsături
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro nu vrea să mănânce și continuă să sufere de vomă, anunță Carlos Bolsonaro, fiul acestuia, cu câteva zile înaintea încheierii procesului în...
"Românii au dreptul să știe de ce votul lor a fost anulat". AUR și POT cer constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024
"Românii au dreptul să știe de ce votul lor a fost anulat". AUR și POT cer constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) şi Partidul Oamenilor Tineri (POT) au anunţat luni, 1 septembrie, iniţierea unui demers parlamentar pentru constituirea unei comisii de anchetă privind...
#neymar, #Brazilia, #Carlo Ancelotti, #selectioner , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un cuplu celebru din Romania e istorie: au anulat nunta si s-au despartit, la un an si jumatate de cand se logodisera
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a facut transferul lui Gianluigi Donnarumma!

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primele contre între Neymar și selecționerul Ancelotti. Brazilianul a fost lăsat în afara lotului
  2. Atenție, FCSB! Steaua Roșie defilează în campionat. Când e meciul de la Belgrad
  3. A plecat de la Manchester United și a semnat cu o rivală din Premier League. A petrecut opt ani pe Old Trafford
  4. Echipa de Champions League care și-a dat afară antrenorul după numai două etape
  5. Lovitură pentru naționala lui Mircea Lucescu. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului
  6. Afaceristul care a ”furat” șapca unui copil la US Open: ”Primul venit, primul servit!” Amenințări cu urmărirea penală VIDEO
  7. Dennis Man, desființat de presa olandeză: ”Omul invizibil!”
  8. 150 de milioane de euro! Transfer stelar la Liverpool
  9. Încă o lovitură pentru Lewis Hamilton după accidentul din Olanda
  10. Lionel Messi a pierdut trofeul. Inter Miami, umilită în finală