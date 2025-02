Scene uluitoare la revenirea lui Neymar. Ce-au vrut să facă adversarii la finalul meciului VIDEO

Neymar, care a împlinit miercuri 33 de ani, a jucat din nou pentru Santos, la 12 ani de când a părăsit echipa şi a plecat la FC Barcelona. Starul brazilian, care a revenit pentru şase luni la clubul din oraşul său natal, a făcut o figură frumoasă în primele sale 45 de minute cu echipa braziliană cu care vrea să îşi relanseze cariera.

Numărul 10 a jucat a doua repriză a meciului Santos - Botafogo, scor 1-1, rezultat care menţine clubul în fruntea Grupei B a campionatului Paulista. Deşi a jucat doar 45 de minute, Neymar a fost desemnat omul meciului, după ce a şutat de şase ori la poartă, a avut 24 de pase reuşite şi a finalizat 3 din 5 driblinguri încercate.

Neymar a intrat la începutul reprizei secunde, când Santos conducea cu 1-0 graţie unui penalty marcat de Tiquinho Soares în minutul 37, şi după doar două minute pe teren a fost faultat pentru prima dată. Câteva minute mai târziu, a alergat singur spre poartă, a driblat trei apărători adversari şi a tras în poartă. Portarul advers a respins ceea ce ar fi putut fi primul gol al lui Neymar..

În momentul în care Neymar începea să devină principalul protagonist al meciului, o greşeală a lui Santos i-a permis lui Alexandre Jesus să egaleze, în minutul 67. La finalul meciului, toţi jucătorii adversari au stat la coadă pentru a se fotografia cu starul brazilian.

„M-am simţit foarte bine astăzi”, a declarat Neymar după meci. „Mă aşteptam să alerg mai puţin decât am făcut-o. Dar sunt mulţumit de jocul meu, m-am simţit ca acasă şi am făcut ceea ce îmi place să fac. Este trist să-mi închei ziua de naştere cu gustul amar al unui egal, dar fanii trebuie să aibă răbdare, pentru că această echipă se va îmbunătăţi şi le va oferi multe bucurii”, a subliniat jucătorul.

„Chiar dacă aproape am marcat un gol, am nevoie de mai multe minute, de mai multe meciuri. Nu sunt la 100%. Nu mi-am imaginat niciodată că voi alerga şi dribla atât de mult. Cred că în patru sau cinci meciuri voi fi mai bun.... Sunt sigur că Santos se va schimba mult de acum înainte, echipa se va adapta şi fanii vor fi foarte fericiţi”, a mai spus el.

The Botafogo SP players all wanting photos with Neymar after the match 🤣 pic.twitter.com/o10JvdjqET