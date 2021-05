Un angolez a incercat sa intre in casa lui Neymar de la Paris. Barbatul a vrut sa-i transmita starului brazilian "cuvantul lui Dumnezeu"

Un barbat de 26 de ani ar fi reusit chiar sa se apropie de usa locuintei starului brazilian. Serviciile de securitate l-au reperat rapid pe intrus si l-au pus pe fuga. Acesta a fost retinut intr-o localitate vecina, Bougival.De nationalitate angoleza, barbatul purta un rucsac cu continut neobisnuit, mai multe biblii. Dus la comisariatul central din Versailles, el ar fi recunoscut ca doreste sa se intalneasca cu Neymar cu intentia de a-i transmite "cuvantul lui Dumnezeu", asa explicand prezenta bibliilor in bagajul sau.Comportamentul ciudat al acestuia a determinat fortele de ordine sa caute un expert psihiatric pentru a-i evalua starea mintala. In urma testelor, el a fost plasat intr-un spital de psihiatrie.L'Equipe precizeaza ca angolezul a fost vazut de mai multe ori in jurul casei lui Neymar, in cele trei zile care au precedat actiunea sa.