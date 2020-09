Puma i-a oferit un contract incredibil lui Neymar. Brazilianul, cel mai bine platit fotbalist din lume

Acesta ar fi cel mai lucrativ contract individual incheiat vreodata de un fotbalist. Jucatorul echipei PSG , in varsta de 28 de ani, ii intrece pe argentinianul Messi, care castiga 20 milioane de euro pe an din intelegerea cu Adidas si pe portughezul Cristiano Ronaldo , care primeste 16 milioane de euro pe an de la Nike.Nu se cunoaste durata contractului dintre Neymar si Puma.Neymar a anuntat, la 12 septembrie, pe Twitter , ca a semnat cu producatorul german de echipament sportiv Puma, la doua saptamani dupa ce a incheiat colaborarea cu Nike."Am crescut urmarind imagini cu mari legende ale fotbalalului ca Pele, Cruyff, Eusebio si Maradona , care au jucat fiecare in Puma. Din acest motiv, de azi incolo, am onoarea sa ma alatur brandului care a ajutat cele mai mari legende ale fotbalului sa devina ceea ce sunt", a declarat el.Puma are in portofoliul sau selectionata Italiei, echipele Manchester City si AC Milan , precum si pe fotbalistul francez al FC Barcelona Antoine Griezmann.Neymar a rupt colaborarea cu Nike, dupa 15 ani.Potrivit presei braziliene, Neymar si Nike nu s-au inteles asupra sumei noului contract, care trebuia sa intre in vigoare dupa 2022. In intelegerea, valabila pe 11 ani, care urma sa expire in 2022, Neymar primea in total 105 milioane de dolari.