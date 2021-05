Motivul incredibil pentru care Nike a rupt contractul cu Neymar

Nike a precizat ca a intrerupt legaturile cu Neymar anul trecut, deoarece jucatorul de la PSG a refuzat sa coopereze intr-o ancheta cu privire la acuzatiile de agresiune sexuala facute la adresa lui de una dintre angajatele companiei.Producatorul de echipament sportiv a confirmat, intr-un comunicat adresat CNN Business, joi seara, ca decizia sa a fost luata ca urmare a acuzatiilor pe care o angajat a Nike le-a adus companiei in 2018. Incidentul ar fi avut loc in 2016.Nike sustine ca angajata a dorit initial sa pastreze incidentul confidential, dar in 2019 a cerut sa se inceapa o ancheta. Compania arata ca a comandat o ancheta independenta si ca a angajat un avocat diferit si independent pentru angajata. Ea a ales consilierul si compania a platit cheltuiala, a precizat Nike."Inca de la inceput, am tratat cu mare seriozitate afirmatiile angajatei si experienta ei", a afirmat compania intr-un comunicat pentru CNN Business. Nike nu a dat numele angajatei.Producatorul de echipament sportiv a mentionat ca ancheta a fost "neconcludenta", adaugand ca "ar fi nepotrivit ca Nike sa faca o declaratie acuzatoare fara sa poata furniza dovezi justificative".Dar compania a adaugat ca a incheiat relatia cu Neymar "pentru ca a refuzat sa coopereze intr-o investigatie de buna-credinta cu privire la acuzatii credibile de comportament inadecvat ale unui angajat".Dayane Crespo, reprezentantul lui Neymar, a declarat pentru CNN Business ca jucatorul de la Paris Saint-Germain neaga acuzatiile, adaugand ca relatia sa cu Nike a fost incheiata "din motive comerciale"."Neymar Jr. se va apara energic impotriva acestor atacuri nefondate in cazul in care vor fi facute orice fel de acuzatii, ceea ce nu s-a intamplat pana acum. Este destul de ciudat faptul ca un caz care se presupune ca s-a intamplat in 2016, cu acuzatiile facute de o angajata Nike, apare doar in acest moment", a adaugat reprezentantul.Motivatia Nike, potrivit careia a rupt parteneriatul cu Neymar pentru ca a refuzat sa coopereze intr-o investigatie interna cu privire la o posibila agresiune sexuala, este "absurda" si "falsa", a afirmat, vineri, Neymar pe Instagram, informeaza AFP.In aceasta prima reactie, Neymar sustine ca nu a fost niciodata informat despre aceasta investigatie."A afirma ca parteneriatul a fost reziliat deoarece nu am contribuit cu buna-credinta la o ancheta este absurd si fals", a declarat internationalul brazilian, care se pregateste in prezent in tara sa pentru meciurile din preliminariile sud-americane ale Cupei Mondiale din Qatar-2022.Nike si Neymar au intrerupt prematur colaborarea, la sfarsitul lunii august 2020, dupa 15 ani de parteneriat, fara a fi dat publicitatii vreun motiv. In intelegerea, valabila pe 11 ani, care urma sa expire in 2022, Neymar primea 105 milioane de dolari.Jucatorul a trecut in "tabara" producatorului german de echipamente Puma, din septembrie 2020.In 2019, Neymar a fost acuzat de viol de catre o tanara braziliana, dar jucatorul a negat vehement toate acuzatiile ce i-au fost aduse.Jucatorul ar fi intalnit-o pe femeie prin Instagram. Tanara s-a deplasat in Franta pentru a se intalni cu fotbalistul. Ea a fost cazata in hotelul Sofitel Paris Arc Du Triomphe. La 15 mai 2019, in jurul orei 20.00, jucatorul ar fi venit beat la hotel si, dupa ce au fost cei doi un timp afectuosi, Neymar ar fi devenit violent si ar fi violat-o pe femeie. Tanara a notat in plangere ca a revenit in Brazilia la 17 mai 2019, ca era foarte afectata si i-a fost teama sa depuna plangere imediat.Si atunci, parchetul din Sao Paulo a ajuns la concluzia ca nu are dovezi suficiente pentru a-l inculpa pe Neymar in cazul in care este acuzat de viol.