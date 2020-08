Neymar este pus pe petrecere. Brazilianul a venit la finala Champions League cu o boxa

Brazilianul nu a venit cu mana goala la stadionul din Lisabona, si-a luat o boxa, unde va da drumul la petrecere, in cazul care francezii ii vor invinge pe Bayern Munchen Neymar este singurul jucator din lume care a marcat si in finala Copei Libertadores, pe vremea cand era la Santos, si in finala Champions League, in 2015, atunci cand era fotbalistul Barcelonei. Mai mult decat atat le-a si castigat pe amandoua.CITESTE SI: VIDEO Povestea francezului de 17 ani care a intrat in istoria Champions League. "Este mult mai tehnic ca Mbappe"