Neymar, imortalizat pe Aleea Celebritatilor de pe Maracana, la fel ca Pele, Ronaldinho sau Ronaldo

Fotbalistul de 28 de ani, care se afla in tara natala dupa ce s-a accidentat la o glezna luna trecuta, a vizitat stadionul Maracana si si-a lasat amprentele picioarelor pe Aleea Celebritatilor, inainte de a zbura inapoi in Franta, duminica."Sunt foarte fericit si mandru sa fac parte din istoria fotbalului si sa ma alatur atator mari jucatori care si-au lasat urmele picioarelor pe Maracana", a afirmat Neymar intr-o postare pe Instagram.Neymar se alatura astfel unor fotbalisti de renume ai Braziliei, precum Pele, Garrincha, Zico, Romario, Socrates, Marta, Ronaldinho sau Ronaldo Neymar a devenit al doilea marcator din istoria nationalei Braziliei in octombrie, printr-un hat-trick reusit in meciul cu Peru, din preliminariile Cupei Mondiale din 2022, depasindu-l pe Ronaldo Nazario de Lima. Atacantul lui PSG are acum 64 de goluri in 103 meciuri pentru selectionata auriverde, fiind la 13 de recordul lui Pele, care rezista de aproape o jumatate de secol.Citeste si: