Neymar rupe colaborarea cu Nike dupa 15 ani

"Pot confirma ca Neymar nu mai este un sportiv Nike", a declarat un purtator de cuvant al companiei, Josh Benedek, intr-un e-mail catre AFP.Jucatorul formatiei PSG era sub contract cu Nike de la varsta de 13 ani.Potrivit presei braziliene, Neymar si Nike nu s-au inteles asupra sumei noului contract, care trebuia sa intre in vigoare dupa 2022. In intelegerea, valabila pe 11 ani, care urma sa expire in 2022, Neymar primea 105 milioane de dolari.Internationalul brazilian, in varsta de 28 de ani, ar urma sa semneze un contract cu un alt gigant din domeniu, Puma.