Neymar a vrut sa se lase de fotbal. Ce l-ar fi facut pe brazilian sa ia o astfel de decizie

"Am multe vise si datorita lui Dumnezeu le-am putut realiza. Nu-mi voi pierde niciodata pasiunea pentru fotbal, dar au existat momente cand am vrut sa ma las. Am ajuns in punctul in care m-am intrebat de ce as continua daca toti ma critica.Apoi ma intorceam acasa si ma gandeam la tot ce am facut pentru a ajunge aici. Dragostea pentru fotbal m-a calmat si m-a adus la realitate", a declarat Neymar pentru publicatia Gaffer.Neymar a mai spus ca este foarte recunoscator ca poate evolua pentru Paris Saint-Germain si nationala Braziliei.CITESTE SI: