OFICIAL Unde va juca Neymar in sezonul viitor

"Este o mare bucurie sa imi prelungesc aventura la Paris Saint-Germain. Sunt foarte fericit la Paris. Este o mandrie sa fac parte din acest grup, sa lucrez cu acesti jucatori , cu acest mare antrenor si sa fac parte din istoria acestui club. Sunt lucruri care ma fac sa cred si mai mult in acest proiect. Aici am crescut ca om si ca jucator", a declarat fotbalistul.Neymar joaca la PSG din 2017. El a jucat in 112 meciuri , a inscris 85 de goluri si a reusit 51 de assisturi pentru echipa franceza.