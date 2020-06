Plangere penala impotriva fotbalistului Neymar. Un militant LGBT il acuza de homofobie si instigare la ura

Ziare.

Plangerea a fost depusa dupa ce internationalul brazilian l-a numit pe prietenul mamei sale "micul pederast". Parchetul a confirmat pentru AFP ca a primit plangerea, care trebuie studiata de un procuror inainte de a decide daca va efectua sau nu cercetarea starului brazilian.Insultele homofobe au fost auzite intr-o inregistrare audio a conversatiei private a jucatorului cu mai multi prieteni, care a ajuns in presa. Neymar a proferat insulte homofobe la adresa lui Tiago Ramos, 22 de ani, iubitul mamei sale Nadine Goncalves, in varsta de 52 de ani, sustinut fiind de unul dintre prietenii sai.Nadine Goncalves si-a facut publica relatia cu tanarul in aprilie, iar presa tabloida a dezvaluit la scurt timp ca acesta din urma era bisexual.Luni, activistul Agripino Magalhaes, care nu este implicat direct in aceasta afacere, a anuntat pe Instagram ca intentioneaza sa depuna o plangere pentru "infractiunea de homofobie si instigare la ura". Anturajul atacantului de 28 de ani a refuzat sa comenteze aceste informatii.