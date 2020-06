PSG i-a stabilit pretul lui Neymar

Ziare.

com

Neymar a avut mai multe tentative in ultimii ani de a reveni la FC Barcelona, echipa de care s-a despartit in vara anului 2017, cand a semnat cu PSG, care a achitat clauza de reziliere a contractului internationalului brazilian cu gruparea de pe Camp Nou, in valoare de 222 milioane euro.Inainte de declansarea crizei coronavirusului, FC Barcelona isi fixase foarte bine optiunile pentru urmatoarea perioada de mercato, dorind sa formeze "cel mai bun atac din lume" in aceasta vara, prin achizitionarea lui Neymar si a argentinianului Lautaro Martinez de la Inter Milano, conform Sport.Dorinta catalanilor ar putea fi impiedicata insa de PSG, care "doreste sa impuna conditii imposibile pentru Barca". Astfel, parizienii si-ar da acordul pentru plecarea lui Neymar, insa nu doresc sa vorbeasca de schimburi de jucatori si vor sa-l vanda pe brazilian doar in schimbul a 175 milioane euro cash, suma de care "nici Barca si niciun alt club european nu par sa se poata apropia in aceasta vara", adauga publicatia citata.FC Barcelona ar dori sa-i includa in "operatiunea Neyamar" pe francezii Antoine Griezmann, Samuel Umtiti sau Ousmane Dembele, pentru a ajunge la un acord cu PSG, insa parizienii vor doar bani pentru a-si umple conturile si a efectua transferurile de care au cea mai mare nevoie. Si, din cate se pare, prioritatile oficialilor de pe Parc des Princes nu se afla printre jucatorii clubului spaniol.Sport mai scrie ca Barca a decis sa stopeze pentru moment discutiile pentru Neymar si nici nu este dispusa sa avanseze nicio suma, deoarece "singurii bani disponibili sunt rezervati pentru transferul lui Lautaro".