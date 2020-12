Scandal de rasism in Liga Campionilor. Thuram: "Reactia jucatorilor este momentul istoric pe care il asteptam"

Poate ca inca nu isi dau seama, dar este prima data cand echipele ies impreuna de pe teren pentru a denunta rasismul, acest moment va ramane scris in istorie. Imi spuneam de mult timp ca ar trebui ca asa ceva sa se intample, ca jucatorii sa ia decizia de a opri un meci, pentru ca forurile nu se pozitioneaza clar si ferm in ceea ce priveste aceste subiecte", a spus Thuram.El a precizat ca forurile care conduc fotbalul trebuie sa traga concluzii din ce s-a intamplat si sa inteleaga faptul ca este necesara o educatie reala impotriva rasismului pentru toti cei implicati, arbitri antrenori , conducatori... "Sloganurile nu sunt de ajuns. Reactia lui Demba Ba a fost exemplara.El a dat un exemplu fantastic de ce trebuie facut, de atitudine. Ii multumesc, le-a facut un cadou imens copiilor si adultilor din lume care asteptau un astfel de moment", a adaugat Thuram.Meciul PSG -Istanbul BB, din etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de romani, a fost intrerupt, marti, in minutul 16, la scorul de 0-0. Turcii au parasit terenul dupa ce arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu a folosit cuvantul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul.Oaspetii au protestat deseori la deciziile arbitrului de centru Ovidiu Hategan , iar Sebastian Coltescu l-a atentionat pe central ca o persoana din staff-ul echipei turce trebuie sanctionata. Coltescu a folosit cuvantul "negru" indicandu-i centralului Hategan acea persoana.Hategan l-a eliminat pe antrenorul secund Pierre Webo, fost international camerunez, iar turcii au decis sa iasa de pe teren dupa mai multe discutii cu brigada si cu alti oficiali ai meciului. Demba Ba l-a apostrofat pe Coltescu, spunandu-i urmatoarele: "Nu spui niciodata