Un sportiv din NFL a fost împușcat în piept, în San Francisco! Tentativă de jaf ca în filme VIDEO

Jucătorul din NFL Ricky Pearsall a fost împuşcat în piept în timpul unei tentative de jaf în San Francisco. El a scăpat cu viaţă şi între timp a fost externat din spital, relatează BBC.

Pearsall, în vârstă de 23 de ani, „a suferit o rană de glonţ în piept". Iniţial, el a fost „stare gravă, dar stabilă”, potrivit echipei sale, San Francisco 49ers, în urma incidentului petrecut sâmbătă după-amiază în Union Square din oraş.

Într-o actualizare de duminică, echipa a precizat că sportivul a fost externat deja şi continuă să se recupereze.

Poliţia a anunţat că un suspect în vârstă de 17 ani se află în arest şi că "se aşteaptă formularea unor acuzaţii".

Imaginile difuzate în social media îl arătau pe Pearsall fără tricou, fiind condus de paramedici la o ambulanţă şi stând pe o targă în timp ce ţinea un tricou la piept.

Poliţiştii au declarat că, la sosirea la locul incidentului, au găsit doi bărbaţi care sufereau răni şi ambii au fost duşi la spital.

„În timpul investigaţiei preliminare, ofiţerii au aflat că unul dintre subiecţi a încercat să jefuiască victima, jucătorul echipei San Francisco 49ers Ricky Pearsall”, au declarat aceştia într-o declaraţie. „În timpul tentativei de jaf, cei doi s-au încăierat, iar atât suspectul, cât şi victima au fost răniţi”.

David Lombardi, reporterul echipei San Francisco 49ers pentru The Athletic, a distribuit o postare a mamei lui Pearsall, Erin, pe social media.

În aceasta, ea a precizat că sportivul "a fost împuşcat în piept şi glonţul i-a ieşit prin spate". "Slavă Domnului că nu i-a atins organele vitale", a scris Erin Pearsall. „El este bine acum”.

Ricky Pearsal ‘Many Men’ highlights are gonna go crazy if he comes back. Get well soon 🙏🏽 pic.twitter.com/HwFel5gD3c