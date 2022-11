Veste mare pentru tenisul românesc: ce tânăr ne va reprezenta la Australian Open

Tenisul românesc a performat formidabil în ultimii ani, însă mai mult datorită fetelor din circuit.

Există însă și o rază de speranță la băieți: tânărul Nicholas David Ionel (20 de ani) va juca în calificări la Australian Open.

Conform freelancer-ului Daniel Radu, tenismenul român este cel mai tânăr participat român la un Grand Slam din 1997 încoace (când îl aveam pe Ion Moldovan, 19 ani).

Nicholas David Ionel este în acest moment clasat pe locul 235 ATP.

Bravo celui mai tânăr debutant român într-un Grand Slam, din 1997 încoace. Nicholas David Ionel ne va reprezenta în Australia!

EN: Congrats to the youngest male Romanian 🎾 player (since 1997) who'll make his 1st appearance in a Grand Slam. @ND_Ionel will play @AustralianOpen Q. pic.twitter.com/6LqEByr0ny