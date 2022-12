Anunț șocant făcut de ”nebunul” Nick Kyrgios. În ce condiții se va retrage din tenis, la numai 27 de ani

Jucătorul australian de tenis Nick Kyrgios intenţionează să se retragă dacă va câştiga anul viitor un turneu de Grand Slam, transmite DPA.

Kyrgios, 27 ani, aflat pe locul 22 în clasamentul ATP, a avut în 2022 unul dintre cei mai buni ani ai săi, cu un titlu la Washington Open şi trei titluri la dublu, inclusiv la Australian Open.

În vară, australianul a ajuns în finala de la Wimbledon, unde a fost învins în patru seturi de sârbul Novak Djokovic.

Cu mai puţin o lună de Australian Open 2023, Kyrgios a sugerat că se va retrage dacă va câştiga un turneu de Grand Slam: ''Sper să pot câştiga un Slam şi să mă retrag. Dacă voi mai continua? Sincer, încă nu ştiu. A fost nevoie de multă muncă grea în acest an, multă disciplină şi se pare că cu cât faci totul mai bine, toată lumea vrea mai mult de la tine şi asta devine mult mai stresant. Dar, m-am distrat mult în acest sezon. Şi în sfârşit sunt mândru că am reuşit o finală de Grad Slam şi am început să îndeplinesc unele aşteptări. M-am distrat, m-am bucurat şi m-am simţit mai bine pe teren şi în afara lui''.

Nu este prima oară când Kyrgios a sugerat o retragere timpurie, după ce în luna octombrie a spus că nu se mai vede jucând tenis după vârsta de 30 ani.

