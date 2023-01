Nick Kyrgios a frânt inima australienilor: ce decizie a luat chiar înainte de startul competiției

Nick Kyrgios era marele favorit al australienilor pentru un succes la Melbourne.

De altfel, Kyrgios și declarase că vrea să câștige un Grand Slam și apoi să se retragă din tenis. Însă rebelul circuitului a fost nevoit să retragă mai întâi de la Australian Open.

O accidentare la genunchi suferită chiar ieri l-a obligat să declare forfait.

El a fost înlocuit pe tabloul principal de Denis Kudla.

