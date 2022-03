Nick Kyrgios și-a dorit mult să fie el primul care îl învinge pe Nadal în acest an. Partida a avut loc în sferturile de finală ale Indian Wells.

A fost o bătălie dură, de aproape trei ore, la finalul căreia spaniolul a ieșit învingător, scor 7-6, 5-7, 6-4.

După meci, Kyrgios a explodat. A aruncat o rachetă cu furie, iar un copil de mingi a fost nevoit să se dea într-o parte pentru a nu fi lovit.

Kyrgios riscă o amendă, poate chiar o suspendare după acest gest. El le-a cerut organizatorilor numărul de telefon al puștiului, și-a cerut scuze, și i-a promis că îi va face cadou o rachetă. Kyrgios a publicat pe contul său de twitter schimbul de mesaje.

În semifinale, Nadal va juca împotriva "urmașului" său, Carlos Alcaraz, care l-a învins pe Cameron Norrie.

Made a new friend in the process 🤍 accidents happen but we can go out of our way to make things better 🥶👑 pic.twitter.com/G0gI5QpmBy