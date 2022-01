Australianul Nick Kyrgios, copilul rebel al tenisului, nu s-a dezmințit nici la Melbourne.

Nick Kyrgios s-a calificat în turul al doilea la Australian Open, după ce a trecut de britanicul Liam Broady în trei seturi, scor 6-4, 6-4, 6-3.

Pentru Kyrgios urmează un meci infernal, contra rusului Daniil Medvedev, locul 2 ATP, care a devenit principal favorit al turneului după expulzarea lui Djokovic.

Dar Kyrgios și-a permis un mic moment de celebrare a victoriei. Un spectator i-a întins un pahar de bere, iar Kyrgios a luat o gură, spre deliciul spectatorilor.

Kyrgios și-a mai permis și un servciu neortodox, printre picioare

Nick Kyrgios is putting on a show for the Australian Open crowd 🤩🇦🇺

Have you ever seen a tweener underarm serve before? 😱#AusOpen | @NickKyrgios pic.twitter.com/Zk96poDHRw