Australianul Nick Kyrgios a luat atitudine împotriva Simonei Halep: "Dacă luam și eu chestii similare, aveam cinci Grand Slamuri".

În mai multe comentarii făcute pe rețeaua X (fosta twitter) la un articol legat de Simona Halep, Nick Kyrgios a avut remarci acide la adresa jucătoarei noastre.

"Eu merg pe banane și Coca-Cola când am meciuri de cinci seturi. Și palmaresul meu în aceste meciuri vorbește de la sine. Poate că jucătorii ar trebui să înceteze să mai ia rahaturi dubioase. Uitați-vă în oglindă la sfârșitul zilei și spuneți: Da, am reușit pe bune. Nu e așa greu.

Îmi imaginez că dacă aș lua lucruri similare pentru care aș fi interzis timp 4 ani, aș avea aproximativ 5 Slam-uri".

Ehhhh not really lol, I run on bananas and coke cola in 5 set battles. And my record in them speaks for itself. Maybe players should just stop taking shady sh*t 😂 look yourself in the mirror at the end of the day and say yep I did it right. Not hard.