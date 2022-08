Nick Kyrgios e campion la Washington! Performanță magistrală în finală pentru australian VIDEO

După ce a jucat finala la Wimbledon, australianul Nick Kyrgios își continuă parcursul extraordinar.

Australianul de 27 de ani s-a încoronat campion la Washington, după ce a dispus în finală cu 6-4, 6-3 de japonezul Yoshihito Nishioka.

Kyrgios s-a impus într-o oră și 27 de minute pe parcursul unui meci în care nu și-a pierdut serviciul. Ba mai mult, pe parcursul întregului turneu, niciun adversar nu i-a făcut break lui Kyrgios.

"E atât de emoționant pentru mine să mă întorc aici și să câștig un nou titlu", a spus Kyrgios, care a mai câștigat la Washington și în 2019. El și-a cerut scuze arbitrilor de scaun pentru că le-a făcut viață grea de-a lungul carierei.

Per total, Kyrgios are șapte titluri ATP și va urca pe locul 37 ATP (la Wimbledon nu s-au acordad puncte).

ALL THE FEELS 🔥

The moment @NickKyrgios became the champion in Washington! 💪@CitiOpen | #CitiOpen pic.twitter.com/Xuiqe50K4a