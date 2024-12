A murit tatăl lui Nick Rădoi, la nicio zi după ce milionarul a fost operat de cancer: „Luni seară am avut a 6-a operație și marți tatăl meu a decedat”

Nick Rădoi se pregătește să-și îngroape tatăl, asta în timp și el se chinuie să rămână în viață. Milionarul a trecut printr-o intervenție chirurgicală luni, iar marți a murit și părintele său.

Nick Rădoi a povestit că se afla în spital în momentul în care tatăl lui și-a dat ultima suflare. Milionarul locuiește în Statele Unite, unde se află internat în spital, loc în care a fost operat pentru a șasea oară. Tatăl lui Nick Rădoi a murit fără să-și vadă fiul, însă nu a fost singur, ci alături de soție și ceilalți doi copii pe care îi avea, Peter și Bill. Familia locuiește de ani buni în Statele Unite, unde a dezvoltat mai multe afaceri.

Nick Rădoi a anunțat că va merge la înmormântarea tatălui său, care va avea loc în Los Angeles, deși este slăbit după cea de-a șasea operație de cancer de colon. Aceeași boală l-a răpus zilele trecute și pe Mircea Diaconu, celebrul actor din România.

„Plecarea în veșnicie a tatălui meu, doresc și o să-ți spun câteva cuvinte! Mă bucur că frații mei au fost lângă el în ultimele clipe și lângă mama mea. Eu, din păcate, am fost în spital. Luni seară, am avut a 6-a operație și marți tatăl meu a decedat! Eu sunt încă în spital, dar înmormântarea va fi în Los Angeles și voi participa și eu. Dumnezeu mă va face bine să fiu acolo!”, a declarat Nick Rădoi pentru click.

Nick Rădoi a povestit că lupta sa cu boala nu este deloc ușoară, iar în ultimele luni de spitalizare a slăbit foarte mult, ajungând să dea jos 40 de kilograme.

„Am pierdut în șase luni, cât am stat mai mult prin spitale, 40 de kilograme. Ca și regim alimentar nu am voie fast-food deloc. Nu mai am voie decât mâncare gătită acasă, naturală, alimente cât mai naturale. Folosesc și niște medicamente naturale, pe lângă chimioterapie, și foarte multă vitamina C, ca să-mi revin și să-mi readuc puterea în corp”, a mai povestit Nick Rădoi pentru sursa menționată.

Nick Rădoi a aflat că are cancer în 2023, în timpul unei intervenții de apendicită. Atunci, medicii i-au descoperit o tumoră de 9 cm.

Nick Rădoi este un om de afaceri român, stabilit în Statele Unite, cunoscut pentru investițiile sale în diverse domenii și pentru relațiile sale cu mai multe personalități publice din România. Rădoi a devenit o figură cunoscută nu doar pentru succesul său financiar, dar și pentru viața sa personală și provocările de sănătate prin care a trecut recent.

Nick Rădoi, milionarul român, a avut relații cu mai multe femei celebre. Printre acestea se numără Alina Radi, care este una dintre cele mai cunoscute relații ale sale.

O altă relație notabilă a fost cu Mădălina Apostol. Relația lor a fost destul de mediatizată, mai ales când Mădălina a decis să se mute în America pentru a fi alături de Nick Rădoi. Aceasta s-a lăudat ulterior prietenilor cu florile și cadourile primite de la milionar, iar în scurt timp, a început să se bucure de vacanțe luxoase în Mexic alături de el.

