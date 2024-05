Nicki Minaj, arestată la Amsterdam cu câteva ore înainte de show-ul din Manchester. De ce a fost reținută cântăreața

Cântăreaţa americană Nicki Minaj a fost arestată pe un aeroport din Olanda cu câteva ore înainte de a susţine un concert la Co-op Live din Manchester, relatează skynews.com.

Ea a fost reţinută pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, fiind suspectată de posesie de droguri uşoare.

Minaj a postat o serie de mesaje pe site-ul de socializare X - inclusiv un mesaj în care a scris "au spus că au găsit iarbă".

De asemenea, ea a afirmat că "mi-au luat bagajele fără consimţământ" şi că "încearcă să mă ţină departe de MANCHESTER".

Mesajele au inclus şi unul în care a scris: "Acesta este Amsterdam, apropo, unde iarba este legală".

