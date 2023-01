Cum a inaugurat ministrul Sanatatii o cladire goala la Gaesti

Ministrul Sanatatii, Nicolae Banicioiu, a inaugurat vineri o cladire goala, care va fi Ambulatoriul Spitalului Orasenesc Gaesti, din judetul Dambovita, insa deocamdata nu are nici mobila, nici aparatura medicala.

Televiziunea publica informeaza ca autoritatile locale au negat initial ca ar fi fost vorba de o inaugurare la spitalul dambovitean, sustinand ca doar vor sa prezinte publicului cum arata unele sectii recent renovate cu bani europeni.

La eveniment au fost prezenti ministrul Banicioiu, primarul PSD al orasului, Dan Eugen Iacobuta, si evident managerul spitalului, Elena Olaru.

Inaugurarea a vizat cladirea Ambulatoriului, care este deocamdata goala si va mai dura pana cand va fi dotata cu aparatura medicala moderna, insa managerul si primarul au explicat ca lucrarile de reabilitare au fost complexe.

"In spatele nostru este ambulatoriul spitalului a carei reabilitare s-a demarat, e vorba de un proiect de 2,3 milioane de lei", a explicat edilul din Gaesti. "Astazi se taie panglica la sectiile care au fost renovate", a adaugat managerul spitalului.

Mobilierul, aparatura medicala si echipamentele IT pentru cladirea goala a ambulatoriului vor veni peste aproximativ o luna si jumatate, arata sursa citata.

Desi, in 2010, Spitalul Orasenesc Gaesti a fost trecut de Guvernul Boc pe lista unitatilor medicale ce trebuiau inchise, a ramas totusi functional, iar ulterior a fost si modernizat.

Fondurile pentru renovarea spitalului sunt alocate in cadrul Regio - Programul Operational Regional 2007-2013.

Presa locala aminteste ca proiectul "Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii de sanatate - ambulatoriu Spital oras Gaesti" are o valoare totala de 2,37 milioane de lei.

"La nivelul judetului Dambovita, acesta este cel de-al doilea contract finantat in cadrul programului Regio pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sanatate, primul vizand reabilitarea si modernizarea Spitalului Judetean Dambovita din municipiul Targoviste. Obiectivul general al proiectului consta in reabilitarea si dotarea cladirii din cadrul Spitalului Orasenesc Gaesti destinata Ambulatoriului de specialitate, in vederea asigurarii unor servicii de asistenta medicala performante, adecvate si eficiente, la standarde europene, si putem spune ca s-a deschis pentru orasul Gaesti drumul spre fondurile europene", a afirmat in luna septembrie 2013 Adrian Tutuianu, presedintele CJ Dambovita.

