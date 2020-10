LIVE TEXT Parlamentarii PSD voteaza la vedere pentru ridicarea imunitatii lui Nicolae Banicioiu

Raport de admitere

Acuzatiile DNA

Conform surselor din PSD , parlamentarii social-democrati vor vota la vedere pentru ridicarea imunitatii lui Nicolae Banicioiu, deputat PRO Romania.Comisia juridica a adoptat vineri raport de admitere pentru ridicarea imunitatii deputatului Nicolae Banicioiu si incuviintarea solicitarii DNA de incepere a urmaririi penale. Au fost 19 voturi "pentru", 2 voturi "impotriva" si zero voturi nule. Liberalii au votat la vedere pentru ridicarea imunitatii lui Banicioiu.Liderul deputatilor PNL Florin Roman a anuntat ca liberalii vor vota la vedere pentru ridicarea imunitatii parlamentare a deputatului Nicolae Banicioiu, pentru care procurorii au solicitat incuviintarea inceperii urmaririi penale.Fostul ministru Nicolae Banicioiu, suspectat de DNA de trafic de influenta si luare de mita, considera acuzatiile vehiculate in presa false si afirma ca doreste sa aiba acces la dosar cat de repede. El precizeaza ca, data fiind situatia, a decis ca nu va mai candida pentru un mandat parlamentar, in prezent el fiind deputat.Procurorii cer Parlamentului incuviintarea urmaririi penale a lui Nicolae Banicioiu, suspectat de trafic de influenta si luare de mita, pe vremea cand era ministru. DNA a trimis 182 de volume la Camera Deputatilor.Potrivit procurorilor, "in perioada 21 decembrie 2012 - 5 martie 2014, persoana respectiva, in calitate de ministru, ar fi acceptat promisiunea a doi oameni de afaceri si ar fi primit direct, de la unul dintre acestia, suma totala de 1.292.122 lei, lasand sa se creada ca are influenta asupra ministrului Sanatatii si a functionarilor publici din cadrul acestei institutii si ca ii va determina sa indeplineasca sau sa nu indeplineasca acte ce intrau in indatoririle lor de serviciu"."Ulterior, aceeasi persoana ar fi primit de la oamenii de afaceri, prin intermediul unui complice, suspect in cauza, suma totala de 2.612.389 lei in legatura cu exercitarea atributiilor de ministru, functie detinuta in perioada 05.03.2014-17.11.2015", a mai transmis DNA.Fostul ministru al Tineretului si fost ministru al Sanatatii Nicolae Banicioiu este la al patrulea mandat de deputat, fiind ales de fiecare data pe listele PSD. Din mai 2018, acesta a trecut la Pro Romania, partid condus de Victor Ponta