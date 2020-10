DNA cere ridicarea imunitatii deputatului Nicolae Banicioiu. Fostul ministru al Sanatatii este acuzat ca ar fi luat spaga 4 milioane de lei

Care sunt acuzatiile

Potrivit surselor Ziare.com, ar fi vorba de fostul ministru PSD al guvernului Victor Ponta Nicolae Banicioiu . Nicolae Banicioiu este deputat in Parlamentul Romaniei din 2004. In mai 2018, el s-a transferat in partidul Pro Romania, condus de Victor Ponta."Procurorii desfasoara o investigatie care vizeaza suspiciuni de savarsire a unor fapte de coruptie in contextul comercializarii de bunuri de uz medical catre spitalele publice situate pe raza Municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov si aflate in subordinea Ministerului Sanatatii.In conformitate cu prevederile legale si constitutionale, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie a transmis procurorului general al PICCJ referatul cauzei, in vederea sesizarii Camerei Deputatilor pentru formularea cererii de efectuare a urmaririi penale fata de o persoana, deputat in Parlamentul Romaniei, la data faptelor avand functia de ministru, pentru savarsirea infractiunilor de: trafic de influenta si luare de mita in forma continuata", se arata intr-un comunicat al DNA.Potrivit procurorilor DNA, in perioada 21 decembrie 2012 - 5 martie 2014, perioada in care Banicioiu a ocupat fucntia de Ministru al tineretului si sportului, "in calitate de ministru, ar fi acceptat promisiunea a doi oameni de afaceri si ar fi primit direct, de la unul dintre acestia,, lasand sa se creada ca are influenta asupra ministrului Sanatatii si a functionarilor publici din cadrul acestei institutii si ca ii va determina sa indeplineasca sau sa nu indeplineasca acte ce intrau in indatoririle lor de serviciu, acte reprezentate de:- numirea in functia de manager/mentinerea in functia de manager a unor persoane la conducerea spitalelor publice aflate in subordinea Ministerului Sanatatii, spitale cu care firmele controlate de cei doi oameni de afaceri aveau contracte incheiate sau desfasurau proceduri de achizitii publice,- alocarea de sume de bani spitalelor publice aflate in subordinea Ministerului Sanatatii, cu care firmele celor doi oameni de afaceri aveau contracte in derulare.Ulterior, aceeasi persoana ar fi primit de la aceiasi oameni de afaceri, prin intermediul unui complice, suspect in cauza,in legatura cu exercitarea atributiilor de ministru, functie detinuta in perioada 05.03.2014-17.11.2015", se mai arata in comunicatul DNA.Banicioiu a fost ministru al Sanatatii, in guvernul Victor Ponta, in perioada 5 martie 2014 - 17 noiembrie 2015.