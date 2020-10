Acuzatiile DNA

Directia Nationala Anticoruptie ( DNA ) a anuntat marti, 20 octombrie, ca a cerut procurorului general al Romaniei sesizarea Parlamentului pentru inceperea urmaririi penale a unui deputat, la data faptelor fost ministru al Sanatatii, pentru infractiunile de trafic de influenta si luare de mita in forma continuata.Este vorba de fostul ministru PSD al guvernului Victor Ponta , Nicolae Banicioiu, deputat in Parlamentul Romaniei din 2004. In mai 2018, el s-a transferat in partidul Pro Romania, condus de Victor Ponta. Fostul ministru al Sanatatii este acuzat ca ar fi luat spaga 4 milioane de lei.Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat vineri raport de admitere pentru ridicarea imunitatii deputatului Nicolae Banicioiu si incuviintarea solicitarii DNA de incepere a urmaririi penale.Au fost 19 voturi "pentru", 2 voturi "impotriva" si zero voturi nule. Liberalii au votat la vedere pentru ridicarea imunitatii lui Banicioiu. Camera Deputatilor va avea plen marti, de la ora 11.00, pentru a vota raportul Comisiei juridice."Sunt niste minciuni. Pozitia mea este foarte clara. Eu vreau sa ajungem cat mai repede cu discutia pe fond. Pana acum nu am fost audiat, nu inteleg de ce nu am fost audiat. Mi-a spus doamna avocat si inteleg din multe pareri juridice ca puteam fi audiat de cate ori era nevoie. Nu mai candidez. Sa stea lumea linistita. Vreau eu sa lamurim practic chestiunea asta si vad cum e posibil totusi ca in Romania denuntatorul sa fie crezut absolut oricand, dar sa ramana cu tot, sa i se ofere protectie, imunitate si orice. Pot sa-mi ia imunitatea si orice ca oricum le-am dat-o eu", a declarat Nicolae Banicioiu, inaintea sedintei Comisiei juridice.El a venit insotit de avocata sa Eliza Ene care a explicat pe ce isi bazeaza Parchetul dovezile."La acel moment Parchetul a considerat ca nu sunt suficiente dovezi astfel incat sa dea nastere unei urmariri penale cu privire la domnul Banicioiu. Motivele pentru care ne aflam astazi in fata Comisiei juridice mie personal imi sunt straine. Din 2015 si pana in prezent nu s-a facut niciun act de urmarire penala in acest dosar. Nu exista nicio dovada directa sau indirecta care sa-l implice pe domnul Banicioiu in vreun fel. Denuntatorii nu l-au vazut, nu l-au cunoscut, n-au vorbit niciodata personal cu dansul", a explicat Ene.Liderul deputatilor PNL Florin Roman a anuntat ca liberalii vor vota la vedere pentru ridicarea imunitatii parlamentare a deputatului Nicolae Banicioiu, pentru care procurorii au solicitat incuviintarea inceperii urmaririi penale.Potrivit procurorilor DNA, in perioada 21 decembrie 2012 - 5 martie 2014, perioada in care Banicioiu a ocupat fucntia de Ministru al tineretului si sportului, "in calitate de ministru, ar fi acceptat promisiunea a doi oameni de afaceri si ar fi primit direct, de la unul dintre acestia, suma totala de 1.292.122 lei, lasand sa se creada ca are influenta asupra ministrului Sanatatii si a functionarilor publici din cadrul acestei institutii si ca ii va determina sa indeplineasca sau sa nu indeplineasca acte ce intrau in indatoririle lor de serviciu, acte reprezentate de:- numirea in functia de manager/mentinerea in functia de manager a unor persoane la conducerea spitalelor publice aflate in subordinea Ministerului Sanatatii, spitale cu care firmele controlate de cei doi oameni de afaceri aveau contracte incheiate sau desfasurau proceduri de achizitii publice,- alocarea de sume de bani spitalelor publice aflate in subordinea Ministerului Sanatatii, cu care firmele celor doi oameni de afaceri aveau contracte in derulare.Ulterior, aceeasi persoana ar fi primit de la aceiasi oameni de afaceri, prin intermediul unui complice, suspect in cauza, suma totala de 2.612.389 lei in legatura cu exercitarea atributiilor de ministru, functie detinuta in perioada 05.03.2014-17.11.2015", se mai arata in comunicatul DNA.Nicolae Banicioiu este deputat de Iasi, aflat la al patrulea mandat , ales pe listele PSD. Acum este la Pro Romania, fiind unul dintre oameni fideli lui Victor Ponta.Mandatul acesta, Nicolae Banicioiu a vorbit sapte minute si 20 de secunde in patru ani de mandat. A lipsit la mai bine de 80% din sedintele de plen, a depus doua intrebari sau interpelari si a semnat 17 propuneri legislative, la comun cu alti parlamentari.Presa ieseana consemneaza ca nici in circumscriptie nu este de gasit, fostii sai colegi de la PSD Iasi vazandu-l doar de vreo doua ori, inainte de alegeri. Toate acestea in contextul in care deputatul primeste 20.000 de lei/luna forfetarul pentru angajatii de la cabinetul parlamentar, diurna 1.400 de lei lunar pentru combustibil si transport cu avionul decontat sa vina la Iasi si sa lucreze.Desi Banicoiu a facut parte din patru comisii parlamentare (Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale, Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru sanatate si familie, Comisia pentru politica externa), colegii sai din Parlament au declarat ca nu l-au vazut mai deloc la lucru.In 2018, reporterii de la Digi24 l-au cautat pe Nicolae Banicioiu prin Parlament. Timp de doua saptamani echipa emisiunii "Romania furata" a asistat la toate sedintele de plen si ale comisiei pentru drepturile omului din care face parte domnul Nicolae Banicioiu. A lipsit la toate. Luat la intrebari de ce a tras chiulul de la job, Banicioiu raspunde: "Saptamana trecuta am fost aici, cred ca m-au si vazut colegii dumneavoastra. Puteti sa ii intrebati. La plen, in comisii." Nici jurnalistii si nici colegii sai deputati nu l-au vazut, mai zice Digi24.Nicolae Banicioiu a fost Ministrul Sanatatii in Guvernul Ponta si este considerat unul dintre autorii morali ai tragediei de la Colectiv.In 2015, dupa dezastrul din clubul Colectiv, Banicioiu a declarat ca autoritatile romane nu au nevoie de ajutor din strainatate pentru a trata ranitii: "Avem tot ce ne trebuie. Medicii nostri pot gestiona situatia. Din Franta si Germania, din foarte multe parti, am primit astfel de solicitari. Momentan, noi ne descurcam foarte bine, iar medicii nostri pot face fata cu brio oricarei situatii."Ulterior, s-a dovedit ca declaratiile ministrului erau false. Spitalele nu erau dotate corespunzator, nu aveau nici necesarul de baza pentru tratarea persoanelor arse. Majoritatea celor care au fost adusi din clubul Colectiv au capatat infectii intraspitalicesti. Pentru unii aceste lucruri au fost fatale. Din lipsa de dotari, 35 de raniti au fost transferati la spitale din Europa, dar pentru sase dintre ei a fost prea tarziu.Cei ramasi in tara au indurat chinuri groaznice, dupa cum se arata in marturiile surpravietuitorilor Colectiv internati in spitalele din Romania.Banicioiu nu si-a asumat niciodata vina pentru moartea celor din Colectiv care puteau sa fie salvati. De altfel, in dosarul Colectiv, acesta a fost audiat doar in calitate de martor."De ce ne-ati lasat sa murim ca niste caini?"- l-a intrebat un supravietuitor pe Banicioiu la iesirea acestuia de la Parchet . "Am facut tot ce era omeneste posibil.", i-a raspuns fostul ministru.Acum cativa ani politica din Romania era zguduita de un dosar de prostitutie si trafic de persoane in care au fost audiati mai multi PSD-isti. Exact ca in dosarul Colectiv, Banicioiu a fost audiat doar in calitate de martor.Ȋn toamna lui 2010, procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ( DIICOT ) au dat publicitatii rechizitoriul dosarului "Sex cu fotomodele".Este vorba de un dosar in care Tamarjan Ion Valeriu, Costan Relu Cornel, Voicu Alexandru Gabriel, Nicola Radu Stefan au fost trimisi in judecata pentru trafic de persoane, trafic de minori si asociere in vederea savarsirii de infractiuni Ȋn actul de acuzare se vorbeste si despre modul in care era acordat titlul de "Miss TSD". Procurorii DIICOT au audiat mai multe tinere care au participat la concursul Miss TSD 2008, se scrie in activenews.ro La acea vreme, Nicolae Banicioiu era presedintele TSD care organiza concursuri de miss cu fete in bikini, o parte dintre ele minore. Mai mult de atat, potrivit procurorilor, titlul in cauza era promis si uneori chiar si acordat unora dintre fotomodelele care se prostituau.Una dintre fete a povestit procurorilor cum a fost mintita ca merge la o sedinta foto in Delta dar de fapt a fost chemata pentru a intretine relatii sexuale."Au stat in Delta trei zile, timp in care nu s-a tinut nici o sedinta foto. (Ea) Si-a dat seama ca, de fapt, ajunsesera acolo pentru "combinatii", pentru a intretine acte sexuale cu unul dintre cei doi. Negoita Robert Sorin a fost insa in mod sigur refuzat. Banuieste ca alte fete au acceptat (un criteriu pentru acordarea unor premii)" - se arata in rechizitoriu.De asemenea, in dosar se afla mai multe declaratii ale fetelor care povestesc ca pe vremea cand erau minore, au fost in excursii de lux cu proxenetii, alaturi de Robert Negoita si Nicolae Banicioiu.O alta fata, Daniela, (care a luat locul II la concursul Miss TSD) a declarat ca "inculpatul Tamarjan Ion Valeriu i-a propus, ba chiar i-a inlesnit intretinerea de acte sexuale platite cu Negoita Robert Sorin (prezentat ca un barbat bogat care o putea ajuta financiar), martor care i-a propus apoi sa intretina acte sexuale (se intelege platite) cu cativa prieteni ai sai (Banicioiu Nicolae, Enache Adrian), propuneri respinse in general de victima".Cand aceste lucruri au fost aduse la cunostinta publicului, Banicioiu a afirmat: "Ȋn rechizitoriul respectiv apare o referire la numele meu si atat, nu ca beneficiar, nu ca as fi facut ceva, deci cred ca cei care au insinuat ca as avea legatura cu nu stiu ce retea s-au grabit. Eu nu-i cunosc nici pe presupusii faptuitori si nici pe nu stiu ce fata, care inteleg ca oricum spune ca nu a avut nimic de-a face cu mine".Ioana, care lucrase ca dama de companie in cluburi din Austria, Germania si Romania, le-a declarat anchetorilor:"Ȋn anul 2007, l-am cunoscut pe Banicioiu Nicolae cu care am intretinut o singura data un act sexual, in anul 2009, in Delta Dunarii, la o conferinta PSD - Scoala de vara. Sunt si eu membru PSD din 2009. S-a intamplat pur si simplu, nu am primit niciun ban pentru actul sexual intretinut cu Nicolae Banicioiu", a sustinut D. Ioana.La 5 martie 2012, Banicioiu a fost audiat in acest dosar, in calitate de martor, de Tribunalul Ialomita. Ȋnsa, desi audierea lui si a lui Robert Negoita a avut loc cu usile inchise, conform ziarului "Evenimentul Zilei" cei doi "nu au negat in fata judecatorilor ca au facut sex, dar au spus ca au intretinut relatii cu femei "ca barbati liberi". Ei au spus ca le-au convins pe tinere, dar ca nu le-au fortat sa faca sex."O luna mai tarziu, martorul Banicioiu, ce fusese audiat de judecatori intr-un dosar ce avea ca obiect inclusiv traficul de minori, a fost numit in functia de ministru al Sportului si Tineretului.