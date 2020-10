Nicolae Banicioiu nu mai candideaza la Camera Deputatilor, dupa ce DNA a anuntat ca-l cerceteaza pentru o spaga de 4 milioane de lei

Precizarile parlamentarului

Procurorii DNA au anuntat mart ca au solicitat Camerei Deputatilor ridicarea imunitatii lui Nicolae Banicioiu, acuzat de trafic de influenta si luare de mita in perioada in care era ministru, valoarea totala a banilor primiti de politician fiind de aproximativ 4 milioane de lei.Nicolae Banicioiu este deputat in Parlamentul Romaniei din 2004. In mai 2018, el s-a transferat in partidul Pro Romania, condus de Victor Ponta Intr-un mesaj postat pe Facebook , Banicioiu sustine ca acuzatiile vehiculate in presa sunt false si ca este pentru ridicarea imunitatii."Am vazut astazi cu surprindere comunicatul DNA si vreau sa fac urmatoarele precizari: in primul rand consider acuzatiile vehiculate in presa false si din aceasta cauza doresc sa am acces la dosar cat de repede posibil!Sunt pentru a se ridica imunitatea deoarece nu am nimic de ascuns si cred ca totusi clarificarea cat mai rapida a situatiei, va fi in interesul tuturor.Inteleg ca odata cu inceputul campaniei electorale acesta ar fi un subiect care poate ar ingreuna lamurirea lucrurilor si din aceasta cauzaImi doresc doar aflarea cat mai rapida a adevarului si sper ca acest demers sa nu fie generat de persoane care au ele probleme si probabil, ca sa scape au inventat fapte. Voi comunica cand voi afla mai multe detalii legate dosar!," este mesajul lui Banicioiu.