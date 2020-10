Nicolae Banicioiu, dupa stabilirea zilei votului pentru ridicarea imunitatii: "Sunt niste minciuni, nu inteleg de ce n-am fost audiat pana acum"

Au fost 19 voturi "pentru", 2 voturi "impotriva" si zero voturi nule. Liberalii au votat la vedere pentru ridicarea imunitatii lui Banicioiu. Camera Deputatilor va avea plen marti, de la ora 11.00, pentru a vota raportul Comisiei juridice."Sunt niste minciuni. Pozitia mea este foarte clara. Eu vreau sa ajungem cat mai repede cu discutia pe fond. Pana acum nu am fost audiat, nu inteleg de ce nu am fost audiat. Mi-a spus doamna avocat si inteleg din multe pareri juridice ca puteam fi audiat de cate ori era nevoie. Nu mai candidez. Sa stea lumea linistita. Vreau eu sa lamurim practic chestiunea asta si vad cum e posibil totusi ca in Romania denuntatorul sa fie crezut absolut oricand, dar sa ramana cu tot, sa i se ofere protectie, imunitate si orice. Pot sa-mi ia imunitatea si orice ca oricum le-am dat-o eu", a declarat Nicolae Banicioiu, inaintea sedintei Comisiei juridice.El a venit insotit de avocata sa Eliza Ene care a explicat pe ce isi bazeaza Parchetul dovezile."La acel moment Parchetul a considerat ca nu sunt suficiente dovezi astfel incat sa dea nastere unei urmariri penale cu privire la domnul Banicioiu. Motivele pentru care ne aflam astazi in fata Comisiei juridice mie personal imi sunt straine. Din 2015 si pana in prezent nu s-a facut niciun act de urmarire penala in acest dosar. Nu exista nicio dovada directa sau indirecta care sa-l implice pe domnul Banicioiu in vreun fel. Denuntatorii nu l-au vazut, nu l-au cunoscut, n-au vorbit niciodata personal cu dansul", a explicat Ene.Liderul deputatilor PNL Florin Roman a anuntat ca liberalii vor vota la vedere pentru ridicarea imunitatii parlamentare a deputatului Nicolae Banicioiu, pentru care procurorii au solicitat incuviintarea inceperii urmaririi penale.Fostul ministru Nicolae Banicioiu, suspectat de DNA de trafic de influenta si luare de mita, considera acuzatiile vehiculate in presa false si afirma ca doreste sa aiba acces la dosar cat de repede. El precizeaza ca, data fiind situatia, a decis ca nu va mai candida pentru un mandat parlamentar, in prezent el fiind deputat.Procurorii cer Parlamentului incuviintarea urmaririi penale a lui Nicolae Banicioiu, suspectat de trafic de influenta si luare de mita, pe vremea cand era ministru. DNA a trimis 182 de volume la Camera Deputatilor.Potrivit procurorilor, "in perioada 21 decembrie 2012 - 5 martie 2014, persoana respectiva, in calitate de ministru, ar fi acceptat promisiunea a doi oameni de afaceri si ar fi primit direct, de la unul dintre acestia, suma totala de 1.292.122 lei, lasand sa se creada ca are influenta asupra ministrului Sanatatii si a functionarilor publici din cadrul acestei institutii si ca ii va determina sa indeplineasca sau sa nu indeplineasca acte ce intrau in indatoririle lor de serviciu"."Ulterior, aceeasi persoana ar fi primit de la aceiasi oameni de afaceri, prin intermediul unui complice, suspect in cauza, suma totala de 2.612.389 lei in legatura cu exercitarea atributiilor de ministru, functie detinuta in perioada 05.03.2014-17.11.2015", a mai transmis DNA.Fostul ministru al Tineretului si fost ministru al Sanatatii Nicolae Banicioiu este la al patrulea mandat de deputat, fiind ales de fiecare data pe listele PSD . Din mai 2018, acesta a trecut la Pro Romania, partid condus de Victor Ponta