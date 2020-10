Nicolae Banicioiu, acuzat oficial pentru o spaga de 4 milioane de lei. Averea fostului ministru al Sanatatii a fost sechestrata

"In vederea asigurarii confiscarii sumei reprezentand obiectul infractiunilor de coruptie , s-a dispus sechestru asigurator asupra unor bunuri imobile, poprire pe conturi avandu-l ca titular pe Banicioiu Nicolae," anunta DNA."In perioada in care a detinut functia de ministru al tineretului si sporturilor, suspectul Banicioiu Nicolae ar fi acceptat promisiunea a doi oameni de afaceri si ulterior ar fi primit de la unul dintre acestia, suma totala de 1.292.122 lei, reprezentand dividende aferente anului 2013 distribuite de firmele controlate de cei doi oameni de afaceri, in schimbul influentei pe care a lasat sa se inteleaga ca o are asupra ministrului Sanatatii si a functionarilor publici din cadrul acestei institutii pentru a-i determina sa indeplineasca sau sa nu indeplineasca acte ce intrau in indatoririle lor de serviciu, acte reprezentate de:a unor persoane la conducerea spitalelor publice aflate in subordinea Ministerului Sanatatii, spitale cu care firmele controlate de cei doi oameni de afaceri aveau contracte incheiate sau desfasurau proceduri de achizitii publice;aflate in subordinea Ministerului Sanatatii, cu care firmele celor doi oameni de afaceri aveau contracte in derulare."Conform procurorilor DNA, la savarsirea presupuselor fapte, Banicioiu e ar fi fost ajutat de o alta persoana, suspect in cauza. Aceasta ar fi fost numita ca asociat in cele doua firme, cu o cota de participare la beneficii, in conditiile in care titularul in fapt al partilor sociale era Banicioiu Nicolae."Persoana respectiva ar fi semnat dispozitiile de plata a dividendelor presupus emise de cele doua firme ce ar fi avut-o pe ea ca beneficiar (ambele la data de 26.02.2014), desi suma de bani s-ar fi primit cash de Banicioiu Nicolae de la unul dintre cei doi oameni de afaceri," explica DNA.Ulterior, in calitate de ministru interimar al sanatatii, iar apoi ca ministru titular al portofoliului, Banicioiu Nicolae ar fi primit de la aceiasi oameni de afaceri, prin intermediul aceleiasi persoane, suspect in cauza, prin metode similare disimulate in presupuse dividende cuvenite altora, suma totala de 2.612.389 lei, in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in atributiile de ministru al sanatatii."Concret, banii ar fi fost primiti in schimbul numirii/mentinerii in functii de manager a unor persoane, la anumite spitale cu care oamenii de afaceri aveau relatii contractuale, precum si pentru alocarea preferentiala de fonduri spitalelor cu care oamenii de afaceri aveau contracte," conchide DNA.