Mihail Gorbaciov ştia că Nicolae Ceauşescu va fi asasinat in decembrie 1989?

Căderea Zidului Berlinului, la data de 9 noiembrie 1989, anunta schimbarea ireversibilă a lumii comuniste. Cât de mult a influenţat această schimbare discursul președintelui american Ronald Reagan din data de 12 iunie 1987, rostit în Berlinul de Vest "domnule Gorbaciov, demolati acest zid!"?

Cât de mult a reuşit Mihail Gorbaciov să facă jocurile americanilor sau să apere interesele Uniunii Sovietice?

Să fie o întâmplare că preşedintele Vladimir Putin nu l-a iertat niciodată pe Mihail Gorbaciov considerându-l vinovat pentru destrămarea Uniunii Sovietice (URSS)? Cum altfel poate fi explicat faptul că Vladimir Putin for nu a onorat înmormântarea lui Mihail Gorbaciov? Deşi în anul 1990, Mihail Gorbaciov a primit premiul Nobel pentru pace, în Rusia, fostul preşedinte a rămas un personaj controversat, privit cu rezervă de majoritatea populatiei! Ce învăţăm din toate acestea?

Puterea nu se scrie pe cruce!

În 1989, pe măsură ce Blocul Sovietic se destrăma și regimurile comuniste din Europa de Est se prăbușeau, Nicolae Ceaușescu a încercat să rămână la putere, fidel propriilor principii socialiste. Dar cine mai privea cu ochi buni România, în condiţiile în care era singura ţară din lume fără nicio datorie externă? La data de 12 aprilie 1989, Nicolae Ceauşescu anunţă în cadrul Plenarei CC al PCR că la sfârşitul lunii martie România a plătit integral datoria externă a ţării.

Ads

Dacă în 1968, Nicolae Ceauşescu a avut un puternic sprijin din partea întregii lumi, în urma curajului de a se opune invaziei Uniunii Sovietice în Cehoslovacia, după 1980, Occidentul promova prin staţiile radio cunoscute, "Vocea Americii" şi "Europa Liberă", informaţii care alimentau nemulţumirea populaţiei copleşită de neajunsuri după achitarea în forţa a datoriei externe în valoare de circa 21 miliarde de dolari.

Evenimentele obliga la reflectii! Ce inseamna puterea politica si decaderea care aduce de cele nai multe ori singuratate?

Cum poate fi schimbat un presedinte?

În acest sens, cine mai cunoaşte că la data de 10-11 martie 1989, Radio "Europa Liberă", "Vocea Americii" şi "BBC" transmiteau o scrisoarea deschisă semnată de Alexandru Bârlădeanu, Gheorghe Apostol, Silviu Brucan, Corneliu Mănescu, Grigore Răceanu, Constantin Pârvulescu, activişti cu vechime în Partidul Comunist Român, în care era condamnat regimul Ceauşescu?

La data de 4 aprilie 1989, Republica Federală Germană dispune rechemarea ambasadorului de la Bucureşti, ca un răspuns faţă de încălcarea drepturilor omului de către Nicolae Ceauşescu. În noaptea de 27- 28 noiembrie 1989, Nadia Comăneci, un simbol al României, fuge din ţară, intial în Ungaria, iar la scurt timp în Statele Unite ale Americii.

Ads

Întâmplător sau nu, România a fost tot mai mult izolată, astfel încât, în decembrie 1989, printr-o lovitură de stat regizată de Marile puteri, Nicolae Ceauşescu a fost asasinat alături de soţia sa, Elena Ceauşescu.

Nicolae Ceaușescu a fost un susținător al independenței naționale, atât pe plan intern, cât și extern, achitarea datoriei externe în avans, cu sacrificii deosebit de grele din partea poporuluii român, fiind, în esenţă, garanţia independenţei şi suveranităţii statului român. Cine mai apreciază astăzi achitarea datoriei externe un fapt bun, în condiţiile în care România, după 35 de ani, a ajuns la o datorie externă de 200 miliarde de euro?

După 1968, deschiderea lui Nicolae Ceauşescu către Occident şi în mod special către SUA, dar şi atitudinea rezervată faţă de Mihail Gorbaciov, liderul Uniunii Sovietice, nu au trecut neobservate de Moscova. Relația dintre Nicolae Ceaușescu și Mihail Gorbaciov a fost una complexă și tensionată, marcată de diferențe fundamentale în abordările politice și economice, în special pe fondul schimbărilor din Uniunea Sovietică și din Blocul Estic în perioada finală a Războiului Rece.

Ads

Mihail Gorbaciov, ales în 1985 secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a introdus o serie de reforme majore, cunoscute sub denumirile de Perestroika (restructurarea economică și politică) și Glasnost (deschiderea și transparența politică). Aceste reforme aveau ca scop revitalizarea economiei sovietice și liberalizarea societății sovietice. Spre deosebire de Nicolae Ceaușescu, care nu accepta comunismul cu faţă umană, Mihail Gorbaciov voia să reformeze regimurile comuniste din Estul Europei și să îmbunătățească relațiile cu Occidentul. La data de 6 martie 1989, Moscova anunţă că nu se va amesteca în schimbările de regim din ţările comuniste, viitorul statelor din Europa de Est se află în propriile lor mâini.

Ads

Intuitiv, cu inteligenţa omului plecat de jos, bun negociator, Nicolae Ceauşescu a înţeles că reformele iniţiate de Mihail Gorbaciov vor duce la o implozie a regimurilor comuniste şi în mod implicit la schimbarea conducerii şi în România. La data de 19 august 1989, Nicolae Ceauşescu a transmis un mesaj conducătorilor partidelor comuniste din statele membre ale Pactului de la Varşovia, cerând, potrivit Open Sources/ adevărul.ro, adoptarea unei poziţii prin care să se oprească „cursul evenimentelor care urmăresc îndepărtarea socialismului din Polonia”, dar fără niciun răspuns din partea acestora.

La data de 18 octombrie 1989, pe fondul protestelor masive și al crizei politice din RDG, Erich Honecker, liderul Republicii Democrate Germane (RDG) timp de 18 ani, a fost demis din funcția sa de Secretar General al Partidului Unității Socialiste (SED).

Acesta a fost primul lider comunist schimbat de politica Glagnost si Perestroika initiate de presedintele Mihail Gorbaciov. Potrivit Open Sources/ hotnews.ro, " Erich Honecker a fost judecat si condamnat în anul 1992 în Germania, fiind acuzat ca în anii ’80 le-a ordonat soldaților est-germani să deschidă focul asupra cetatenilor care încercau să treacă granița către Germania de Vest. In 1993, a fost eliberat din cauza ca suferea de cancer" La 15 mai 1993, la varsta de 81 de ani, Erich Honeker s-a stins din viata in Chile.

Ads

La data de 10 noiembrie 1989, Todor Jivkov demisionează de la conducerea Partidului Comunist Bulgar. La 24 noiembrie 1989, în Cehoslovacia, Miloş Jakeş demisionează de la conducerea Partidului Comunist.

Între 2-3 decembrie: 1989 are loc întâlnirea de la Malta, dintre George Bush şi Mihail Gorbaciov unde este abordată şi chestiunea românească, respectiv înlocuirea lui Nicolae Ceauşescu de la conducerea statului, dacă nu se inscribe pe calea Glasnost şi Perestroika. La data de 14 decembrie 1989, preşedintele American George Bush, declara, cu privire la România că ar dori să vadă unele acţiuni şi în această ţară, trimițând în România un ambasador nou!

Din data de 15 decembrie 1989, încep proteste, lupte de stradă și demonstrații la Timişoara, urmate apoi în întreaga ţară între 21 – 22 decembrie 1989. La data de 22 decembrie 1989, la scurt timp după miting-ul din faţa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceauşescu şi soţia sa, însoţiţi de câţiva demnitari comunişti, au fost evacuaţi de pe acoperişul CC cu un elicopter, "regizorul" fiind Victor Athanasie Stanculescu, numit verbal de Nicolae Ceausescu ministrul Apararii Nationale, dupa controversata sinucidere a ministrului general Vasile Milea!

Ads

Cum poate fi explicat faptul, in afara "teoriilor conspiratiei" ca generalul Victor Athanasie Stanculescu a facut un joc dublu, organizand evacuarea din sediul CC, inclusiv asasinarea sotilor Ceausescu la Targoviste si apoi predand conducerea Romaniei lui Ion Iliescu, fapt "salutat" cu caldura de Uniunea Sovietica si de presedintele Mihail Gorbaciov?

După o scurtă escală la Palatul Snagov, Nicolae Ceauşescu şi Elena Ceauşescu au fost lăsaţi în câmp, pilotul Vasile Malutan anunţând că elicopterul urmează să fie lovit cu rachete. Abandonaţi de ofiţerii de protecţie din Direcţia a V-a, soţii Ceusescu au fost "capturaţi" în apropiere de Târgovişte, şi predaţi de Poliţia Judeţeană la Unitatea Militară unde, în urma unui proces mascaradă, au fost judecaţi şi în cele din urmă, la data de 25 decembrie, executaţi.

Dacă în toate ţările comuniste, conducerea politică a fost schimbată fără să fie condamnat sau executat niciun alt şef de stat, cu exceptia lui Erich Honeker, de ce a fost nevoie ca în România, Nicolae Ceauşescu să fie asasinat?

Ads

În ce temei legal a fost hotărâtă moartea soţilor Ceauşescu, în condiţiile în care niciunul din cele 4 capete de acuzare nu a putut fi confirmat până în ziua de azi, respectiv acuzaţia de genocid - peste 60.000 victime; subminarea puterii de stat prin organizarea de acțiuni armate împotriva poporului și a puterii de stat. Infracțiunea de distrugere a bunurilor obștești, prin distrugerea și avarierea unor clădiri, explozii în orașe etc, subminarea economiei naționale, încercarea de a fugi din țară pe baza unor fonduri de peste un miliard de dolari depuse la bănci în străinătate?

Dacă Nicolae Ceauşescu a fost asasinat pentru subminarea economiei naţionale, din perspectiva dreptului penal, ce se mai poate spune de cei care au distrus şi au vândut la fier vechi circa 1263 inteprinderi şi au acumulat o datorie externă de 200 miliarde de euro?

În mod cert, Uniunea Sovietică nu a uitat niciodată curajul lui Nicolae Ceauşescu de a se opune invaziei în Cehoslovacia. Cu toate acestea, timp de 25 de ani, Nicolae Ceauşescu a avut o politică de înţelegere cu preşedinţii lLeonid Breşnev, Iuri Andropov şi Constantin Cernenko.

Alegerea lui Mihail Gorbaciov, la data de 11 martie 1985, ca secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice (PCUS), iar de la data de 25 mai 1989, ca preşedinte al Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, a schimbat perioada de acalmie în relaţiile dintre România şi Uniunea Sovietică. Mihail Gorbaciov, interesat să implementeze cât mai rapid reformele Glasnost şi Perestroika, nu a primit din partea lui Nicolae Ceauşescu sprijinul aşteptat, fiind evident intersul acestuia pentru dezvoltarea politicii proprii, fără controlul Uniunii Sovietice.

În sensul celor prezentate, trebuie reţinut şi faptul că în ciuda divergențelor ideologice și politice, Nicolae Ceaușescu și Mihail Gorbaciov s-au întâlnit de mai multe ori. În 1985, Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită oficială în Uniunea Sovietică, unde a fost întâmpinat de Gorbaciov.

La început, întâlnirile dintre cei doi păreau să fie caracterizate de o diplomaţie protocolară, dar pe măsură ce Perestroika avansa, Ceaușescu începea să manifeste o tot mai mare rezervă față de Mihail Gorbaciov și reformele sale. În acest context, Mihail Gorbaciov a criticat periodic regimul lui Ceaușescu pentru abuzurile din țară și pentru lipsa de deschidere politică.

Nicolae Ceaușescu și Mihail Gorbaciov au avut o ultimă întâlnire la Moscova, în data de 4 decembrie 1989, cu ocazia reuniunii Organizației Tratatului de la Varșovia. În condiţiile în care semnalul schimbării era evident, Nicolae Ceusescu a încercat să atragă atenţia că forma în care se acţionează pune foarte serios în pericol nu numai socialismul ci şi existenţa partidelor comuniste din ţările respective. Dacă se continuă acest curs, se va ajunge la o situaţie foarte gravă“.

După încheierea lucrărilor, potrivit stenogramelor publice cu privire la discuţiile purtate în cadrul şedinţei, Nicolae Ceauşescu a cerut o nouă întâlnire pentru luna ianuarie 1990, dar Mihail Gorbaciov a spus să mai trăim noi până atunici, tovarăşe Ceauşescu! Ce ştia, la data respectivă, Mihail Gorbaciov şi nu ştia sau nu dorea să ştie Nicolae Ceauşescu? La 25 decembrie 1989, în Sfânta Zi de Crăciun, Nicolae Ceauşescu a fost asasinat alături de soţia sa, Elena Ceauşescu, în urma unui proces care rămâne o pată pe obrazul justiţiei din România.

După 35 de ani de la asasinarea preşedintelui Nicolae Ceauşescu tot mai multe dovezi confirmă faptul că Mihail Gorbaciov nu a fost străin de aşa-zisa Revoluţie din decembrie 1989, în fapt fiind implicate forţe externe deranjate de politica independentă şi interesate de preluarea controlului asupra resurselor interne ale României.

Potrivit Open Sources/dcnews.ro, implicarea Uniunii Sovietice în multe dintre aspectele răsturnării lui Ceauşescu au fost demonstrate cu documente. În Rechizitoriul din Dosarul Revoluţiei, apărut în 2019, sunt date fragmente din care rezultă că Ceauşescu avea informaţii despre sprijinul sovietic şi al altor state din Pactul de la Varşovia în favoarea manifestanţilor. Procurorii care au lucrat la caz au scos la iveală inclusiv probe despre cererea intervenţiei militare sovietice solicitate de Ion Iliescu şi generalul Nicolae Militaru.

De ce a trebuit să moară Nicolae Ceauşescu?

După 35 de ani, capetele de acuzare din procesul soţilor Ceauşescu, dar şi întrebările referitoare la cine a tras în noi, în decembrie 22 sau cine sunt teroriştii, încă îşi mai aşteaptă răspunsurile. Chiar dacă după 1989, România a avut parte de o tranziție economică dificilă, caracterizată de privatizări rapide și de transformări structurale, cine poate să explice cum a fost posibilă distrugerea a peste 1263 de inteprinderi şi vânzarea acestora la fier vechi?

Începând cu anii 2000, România a înregistrat o creștere economică constantă, iar aderarea la Uniunea Europeană (UE) în 2007 a fost un moment deosebit de important. Deşi se apreciază că accesul la fondurile europene și integrarea în piața comună europeană au adus un impuls semnificativ pentru dezvoltarea infrastructurii și modernizarea economiei, cum poate fi explicat faptul că România a ajuns la o datorie externă de peste 200 miliarde de dolari, în condiţiile în care în decembrie 1989 nu mai avea nicio datorie externă?

După 35 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989, România continuă să se confrunte cu provocări legate de sărăcie, corupție, trafic şi şi consum de droguri,inclusiv la nivel înalt. Industria a devenit obiect de studiu pentru arheologie, fabricile fiind vândute la fier vechi, iar terenurile fiind transformate în afaceri imobiliare. Sănătatea devine o problemă majoră, cu atât mai mult cu cât încrederea populaţiei a scăzut dramatic dupa ce oameni nevinovaţi internaţi pe propriile picioare au murit arşi de vii în spital. Educaţia rămâne un subiect deschis, cu atât mai mult cu cât manualele alternative, sistemul de evaluare atrag atenţia asupra unor nesfârşite experimente cu rezultate reflectate în semianalfabeţi funcţionali.

Dacă înainte de 1989, România era un mediator respectat în jocurile de putere mondială, azi cum poate fi apreciat faptul că România, ţară membră NATO, prin președintele său, nu a fost invitată de secretarul general al NATO Mark Rutte la reședința sa de la Bruxelles, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, lideri ai Mării Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei și reprezentanți ai Consiliului și Comisei Europene, pentru a discuta despre ajutorul militar și umanitar pentru Ucraina? Să fie tot o întâmplare regretabilă, așa cum România a fost omisă de pe lista de „mulțumiri” pe care Ucraina le-a transmis țărilor NATO pentru ajutorul oferit în războiul cu Rusia, potrivit Open Sources/digi24.ro?

În timp ce conducătorii legitimi sau nelegitimi ai României nu au puterea de a apăra onoarea şi demnitatea României, cine vrea să îşi mai aducă aminte că Nicolae Ceauşescu a avut curajul sau nebunia, după cum apreciau prieteni nevăzuţi, de a se opune Uniunii Sovietice şi preşedintelui Mihail Gorbaciov?

Intelegerea de la Malta, din 2-3 decembrie 1989, dintre George Bush si Mihail Gorbaciov ramane o tema deschisa pentru viitoare studii de analiza a puterii!

Desi SUA aprecia atitudinea lui Nicolae Ceausescu in relatia cu Uniunea Sovietica, care a fost motivul pentru care Nicolae Ceausescu a pierdut sprijinul american?

Cat a contat la grabirea evenimentelor din decembrie 1989, faptul ca Nicolae Ceauşescu a renuntat la "Clauză de Națiune cea mai favorizat, inainte ca Statele Unite ale Americii să facă publică hotărârea de a nu mai acorda României aceasta clauza?

Istoria nu uita! Dar cine scrie istoria?

România încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads