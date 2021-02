Cum erau organizati paramilitar tinerii inainte de 1989. Arme cu calibru mic, instructie de front, marsuri si deplasari cu intonare de cantece patriotice

Garzile patriotice, model NKVD

Instructie militara si infaptuirea politicii marxist-leniniste a PCR

"b) asigura pregatirea militara a tuturor cetatenilor romani, organizeaza, conduce si indruma pregatirea operativa, de lupta, politica si tehnica in armata;

d) asigura organizarea si desfasurarea muncii politico-educative a militarilor in vederea cunoasterii si infaptuirii politicii marxist-leniniste a P.C.R., educarii lor in spiritul patriotismului socialist si al internationalismului proletar, al dragostei netarmurite fata de patrie, popor si partid, al hotaririi de a apara cuceririle revolutionare, hotarele patriei, independenta, suveranitatea sa nationala si pacea;

e) asigura armamentul, munitia, tehnica de lupta si alte materiale necesare garzilor patriotice si activitatii de pregatire a tineretului pentru apararea patriei".

Indicatiile Tovarasului Nicolae Ceausescu

1.250.000 de tineri inrolati paramilitar

Instructia focului si trageri cu arma de calibru mic

Marsuri si deplasari cu intonare de cantece patriotice!

2.164.000 de lei pentru arme cu aer comprimat, munitie si materiale didactice

De la o arma cu calibru redus la 20 de tineri, la una la 10 tineri

Poligoane, statii de radio si armament

Bugete si cheltuieli

Primavara lui 1968, invadarea Cehoslovaciei de catre statele Pactului de la Varsovia, fara participarea Republicii Socialiste Romania si RPR Albania. Tancuri sovietice si aproape 7000 de soldati vor ocupa strazile din Praga in noaptea de 20 spre 21 august.Sute de praghezi au fost raniti, iar 72 si-au pierdut viata. La Bucuresti , pe 21 august, de la balconul Comitetului Central al PCR, Nicolae Ceausescu va sustine discursul in care va critica invazia URSS in Praga, discursul care va fi considerat de romani drept o declaratie de independenta fata de URSS.Tot atunci, Ceausescu face cunoscut faptul ca, sub conducerea Partidului Comunist Roman, populatia Romaniei se va organiza in structuri paramilitare - Garzile Patriotice. Dupa ce se risipeste amenintarea unei invazii a URSS, Garzile Patriotice vor deveni parte integranta a structurii comuniste a RSR.In 1972, Monitorul Oficial publica Legea 14 din 28 decembrie privind organizarea apararii nationale a Republicii Socialiste Romania , legea va stabili ca acele Garzi Patriotice vor deveni parte integranta in organizarea militara si paramilitara. Mai mult, legea instituia programul de Pregatirea Tineretului pentru Apararea Patriei, cunoscut ca PTAP. Scopul infiintarii tuturor acestor garzi patriotice la toate nivele societatii, in care erau inclusi si tinerii si elevii, era acela de a asigura apararea suplimentara in cazul unui atac extern. Obsesia regimului Ceausescu.Ideea acestor formatiuni paramilitare era insa una de sorginte sovietica, inca din 1944 cand functionau grupurile de comunisti inarmati. Pregatirea acestor grupari paramilitare s-a facut la acea vreme sub supravegherea temutei NKVD, iar comanda garzilor patriotice a fost data pe mana lui Emil Botnaras.Garzile Patriotice au fost parte importanta in procesul de preluare a puterii, cu ajutorul acestora, comunistii preluand controlul asupra principalelor fabrici. Garzile Patriotice vor fi si pepiniera pentru agentii care vor fi instruiti si infiltrati in fortele de politie, in Serviciul Special de Informatii, dupa ce comunistii au preluat Ministerul Afacerilor Interne pe 6 martie 1945, odata cu instalarea primului guvern Petru Groza.Astfel, dupa momentul 1968, ideea de organizare paramilitara va fi inclusa in Legea nr. 14 din 28 decembrie 1972 privind organizarea apararii nationale a Republicii Socialiste. Organizarea militara si paramilitara cuprindea pe toata lumea, iar Ministerul Apararii Nationale asigura organizarea, nefiind neglijat nici aspectul indoctrinarii care era parte integranta a procesului, asa cum se arata in Articolul 10 al legii:De asemenea, nu doar MAN era implicat, dar si "consiliile locale de aparare care functioneaza la judete, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti, orase sau comune, pe timp de pace sau razboi" si care aveau printre atributii sa ia "masuri de pregatire a populatiei, garzilor patriotice, formatiilor civile de aparare antiaeriana, de pompieri, sanitare si a detasamentelor de tineret care se pregatesc pentru apararea patriei si urmaresc asigurarea lor din punct de vedere matrial, potrivit dispozitiilor legale". Legea 14 din 1972 prevedea ca "pregatirea militara a cetatenilor romani pentru apararea patriei se organizeaza pe baza conceptiei fundamentale a sistemului de aparare a R.S.R. stabilita de Consiliul Apararii si a ordinelor comandantului suprem al fortelor armate".Odata intrata in vigoare legea, toti elevii claselor IX - XII din licee, dar si cei din scoliile profesionale, tineri care ajungeau in campul muncii, pana la 20 ani, erau inclusi in programul paramiliar, a ceea ce era denumit programul de Pregatire a Tineretului pentru Apararea Patriei. CNSAS pastreaza in Dosarul nr. 8087, vol.3, ff. 13 -17, o nota "privind unele propuneri de masuri in vederea imbunatatirii activitatii de pregatire a tineretului pentru apararea patriei". Nota pornea de la "indicatiile tovarasului Nicolae Ceausescu privind cresterea rolului si importantei pregatirii tineretului pentru apararea patriei in formarea comunista a tinerilor, in educarea lor in spiritului patriostismului, al disciplinei si ordinii".Nota era un document al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist si era adresata spre aprobare Secretariatului Comitetului Central al Partidului Comunist Roman. CC al UTC propunea ca "incepand cu anul de instruirea 1972 -1973, la activitatea de pregatire a tineretului pentru apararea patriei sa fie cuprins tineretul scolar, incepand din clasa IX-a (respectiv anul I), pe toata durarata scolaritatii, elevii anilor I si II din scolile de specializarea postliceala, precum si tinerii din unitatile economice, institutii si comune, pana la varsta de 20 de ani. In acest fel vor fi cuprinsi in aceasta activitate 1.250.000 de tineri fata de cei 600.000 in prezent".Se prevedea ca activitatea de pregatire sa se desfasoare in trei cicluri de instruire, in functie de varsta si sex. In ciclul I - clasele IX - X de la scoli generale, anul I - II - licee, elevii din scolile profesionale si ucenicii de la locul de munca. "Continutul pregatirii va asigura continuarea activitatilor desfasurate in perioada de pionierat, in principal, notiuni de pregatire militara generala si aparare locala antiaeriana, instructia focului si trageri cu arma de calibru mic si cu arma cu aer comprimat, sporturi aplicativ-militare, aero-racheto-navo-modelism, marsuri, pregatirea de specialitate in cercuri tehnico-aplicate: carturi, radio, sanitare, circulatie, pompieri".Pentru ciclul III - trageri cu armament, topografie militara, aparare locala antiaeriana.Programul pentru elevi includea o ora saptamanal de instruire. Pentru ciclul II, care cuprindea elevii din anii III- IV ai liceelor si tinerii din institutii si comune, in varsta de pana la 20 de ani, "Instruirea va continua, pe plan superior, activitatile din ciclul I si va cuprinde cunoasterea armamentului, instructia focului si trageri, instructie de front, topografie militara, pregatirea pentru apararea locala antieriana, pregatire fizica cu aplicabilitate militara, participarea la aplicatii ale garzilor patriotice si unitati militare, pregatirea de specialitate in cadrul unor cercuri tehnico-aplicative, organizarea unor actiuni comune cu Ministerul de Interne pe linia apararii avutului obstesc, a respectarii legilor si regulilor de convietuire sociala". De asemenena, pentru elevii din ciclul III era prevazuta si "instructia focului si trageri cu armamentul de razboi".Pregatirea paramilitara era strans legata de ideologizare, dupa cum se arata in nota propusa spre aprobare, si anume: "se va acorda o atentie deosebita activitatilor de educare patriotica a tinerilor care vor cuprinde evocari ale trecutului de lupta al poporului, clasei muncitoare si partidului comunist, intalniri cu activisti de partid si de stat, vetereani ai razboiului antihitlerist, generali si ofiteri activi, marsuri si actiuni la locuri si monumente istorice, parazi, garzi de onaore, deplasarea cu intonarea de cantece patriotice, vizite in unitati militare, pastrarea secretului de stat".Documentul propune si un buget pentru imbunatatirea bazei militare, propunand: "a) prin cuprinderea intregului tineret la activitatea de pregatire militara se impune ca pentru anul 1973 sa se prevada in plus pentru bugetul UTC 2.164.4000 de lei necesare procurarii de arme cu aer comprimat, munitie, materiale didactice, plata unor salarii". Incepand cu anul 1973, se arata in document, tinerii din ciclul I vor fi instruiti cu arme cu aer comprimat pe care le vor folosi "in comun cu pionerii".De asemenea, pana la sfarsitul anului 1975, se prevedea ca "dotarea cu arma de calibru redus la 20 de tineri (productie anuala de 5000 de bucati), Ministrul Apararii Nationale sa asigure in continuare inzestrarea centrelor de pregatire cu aceasta arma si cu munitie aferenta in asa fel incat pana la sfarsitul anului 1980 sa se indeplineasca norma de 1 arma la 10 tineri. De asemenea, sa se asigure cartusele de manevra, de razboi si parade pentru ciclurile II si III si pentru ciclul I de pregatire (600.000 de tineri), busole, masti contra gazelor si grenade de exercitii, respectandu-se normele actuale.Ministerul de Interne sa inzestreze centrele de pregatire cu unele materiale scoase din uz necesare cercurilor tehnico-aplicative (statii de radio, de telefoane etc). Statele majore ale garzilor patriotice sa sprijine activitatea de pregatire a tineretului pentru apararea patriei, punand la dispozitia centrelor de pregatire baza materiala de care dispun garzile patriotice - poligoane, armament si celelalte materiale de instructie. Statele majore ale garzilor patriotice sa sprijine activitatea de pregatire a tineretului pentru apararea patriei, punand la dispozitia centrelor de pregatire baza materiala de care dispun garzile patriotice: poligoane, armament si celeltalte materiale de instructie".Cat priveste cheltuielile de tansport, uniformele comandantilor de centre si detasamente , precum si alte cheltuieli determinate de functionarea centrelor de pregatire, documentul prevede ca acestea "sa fie suportate din planurile financiare ale organizatiilor". De asemenea, se mai arata ca "institutiile bugetare, organizatiile economice de stat, vor suporta cheltuielile, iar Ministerul Educatiei si Invatamantului vor suporta planurile financiare pentru scolile din subordine. (...) La cheltuieli participa si organizatiile cooperatiste si obstesti". Intr-un cuvant, sustinerea financiara a pregatirii paramilitare trebuie suportata de toate institutiile patriei.